Infografik Die Ernährung der Deutschen muss vor allem bequem sein

Düsseldorf Der Speisezettel der Deutschen hat sich in den vergangenen gut hundert Jahren erheblich gewandelt: Wurden früher vor allem die Sattmacher Brot und Kartoffeln konsumiert, sind es heute deutlich mehr Fleisch, Fisch, Fette – mit gewichtigen Folgen.

In gut der Hälfte aller deutschen Küchen werden regelmäßig vorverarbeitete und gebrauchsfertige Lebensmittel genutzt – tiefgefroren oder als Dosenware.

Übergewicht ist in vielen Industrie- und Schwellenländern eine potenzielle Zeitbombe für das Gesundheitssystem. Schuld daran trägt in vielen Fällen der übermäßige Zucker- und Fettgehalt in Softdrinks, Hamburgern oder Fertigpizzen.

