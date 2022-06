Infografik Drei Grafiken zeigen, wo die Deutschen Urlaub machen und wieviel sie dafür ausgeben

Mehr als 70 Milliarden Euro geben die Bundesbürger in einem guten Jahr für Urlaubsreisen aus. Unsere Übersicht zeigt, wo das Geld hinfließt.

Düsseldorf Spitzenreiter bei den Urlaubszielen bleibt auch in diesem Jahr das eigene Land. Doch während im Coronajahr 2021 mehr als die Hälfte in Deutschland Urlaub machte, hat der Anteil jetzt wieder ein normales Niveau erreicht. 40 Prozent der Deutschen wollen in Europa bleiben, knapp 14 Prozent planen eine Fernreise, und gut 15 Prozent haben noch nicht entschieden, wo es hingehen soll.

2021 gaben die Deutschen im Durchschnitt 1017 Euro pro Person und Reise aus. Damit erreichten die Ausgaben fast wieder das Niveau des Jahres 2019, das bei 1033 Euro gelegen hatte. Im ersten Coronajahr 2020 zahlten die Urlauber nur 892 Euro pro Reise. Für die laufende Saison plant die Hälfte der Reisewilligen mit einem Budget zwischen 1000 und 3000 Euro.





Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen