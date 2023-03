Infografik Essen für die Tonne – was und warum weggeworfen wird

Die Ressourcen für die Produktion von Lebensmitteln sind weltweit trotz vieler Bemühungen immer noch ungleich verteilt: Während in vielen Regionen Menschen Hunger leiden, leben reichere Länder im schieren Überfluss – und werfen entsprechend viele Nahrungsmittel weg. Deutschland liegt – pro Kopf gerechnet – im traurigen Spitzenfeld. Aber auch in Ländern wie Indien und China – in denen es vor wenigen Jahrzehnten noch Hungersnöte gab – nimmt die Verschwendung zu.

In allen Bereichen des alltäglichen Lebens werden Lebensmittel weggeworfen – am meisten aber im privaten Haushalt. Erst im weiten Abstand folgen Gaststätten und Kantinen.

Die Gründe, Nahrungsmittel in den Abfalleimer zu kippen, sind vielfältig: Eine immer wieder genannte Erklärung ist, dass sie zu schnell schlecht geworden sind. Besonders häufig werden Obst und Brot weggeworfen.

Mehr: Alnatura und Denns lernen in der Biomarkt-Krise von Discountern