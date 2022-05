Infografik Geld schießt Tore – So vertieft sich die Kluft zu den kleineren Vereinen

Im Champions-League-Finale zwischen Real Madrid und dem FC Liverpool standen sich zwei Teams auf Augenhöhe gegenüber. Nicht nur sportlich gehören die beiden Klubs zu den stärksten.

Düsseldorf Real Madrid hat die Fußball Champions-League gewonnen. Mal wieder.

Ist es eine Überraschung, dass die sportlich erfolgreichen Teams auch zu den umsatzstärksten auf dem Kontinent gehören? Jahr für Jahr erzielt die UEFA immer höhere Einnahmen mit dem lukrativen Wettbewerb, die sie in Teilen an die Vereine weiterreicht. So vertieft sich die Kluft zu den kleinen Vereinen in allen Ligen.

Paris, Manchester City und Liverpool sind die Vereine mit den wertvollsten Mannschaften. Für sie ist es dank zahlungskräftiger Investoren kein Problem, 100 Millionen Euro und mehr für einen neuen Spieler auszugeben.

Unter den zehn besten Clubs der Champions League finden sich nur illustre Namen mit Tradition – und viel Geld. Nobodys haben auf Dauer keine Chance in dieser Königsklasse.

