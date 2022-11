Infografik Mercedes zahlt das höchste Startgeld – die Formel 1 in drei Grafiken

Düsseldorf Mit Max Verstappen steht der Weltmeister fest, wenn am Sonntag die Formel 1 beim letzten Rennen der Saison in Abu Dhabi auf die Zielgerade einbiegt. Der Königsklasse des Motorsports geht es wie vielen anderen Sportarten im Profibereich: Nur wenige Teams können noch gewinnen, entscheidend ist der finanzielle Einsatz.

Selbst Traditionsrennställe wie Ferrari haben Mühe, mit den Etats der beiden Spitzenreiter Mercedes und Red Bull mitzuhalten – vom Rest der Teams ganz zu schweigen.

Wer es als Fahrer ganz nach oben schafft, kann in der Formel 1 richtig Geld verdienen. So wird das Jahresgehalt der beiden Spitzenfahrer Lewis Hamilton und Max Verstappen auf je 36 Millionen Euro geschätzt – Werbeeinnahmen kommen noch on top.

In Deutschland hat das Interesse an der Formel 1 deutlich nachgelassen: Im Vergleich zu den Spitzenzeiten in der Ära von Michael Schumacher sind es mit rund drei Millionen nur noch knapp ein Drittel.