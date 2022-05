Infografik Ob Mieten oder Kaufen – Kaum Entlastung in Sicht

Jüngere Menschen können sich kaum noch eigene vier Wände leisten. Wer günstig wohnen will, muss in die Randlagen der Republik ziehen.

Düsseldorf Wohnen ist für viele Menschen zum Luxusgut geworden, für das sie einen immer größeren Teil ihres verfügbaren Einkommens abzwacken müssen. Das gilt vor allem für die populären Ballungsgebiete im Westen Deutschlands (aber auch Berlin), wo bezahlbare Objekte kaum noch zu finden sind.

Jüngere Menschen können sich angesichts der rasant gestiegenen Immobilienpreise kaum noch eigene vier Wände leisten.

Wer günstig wohnen will, muss in die Randlagen der Republik ziehen: Dort haben sich die Mieten weitaus weniger verteuert als in den Metropolen – auch im Vergleich zur Entwicklung der Einkommen.

Der Traum von den eigenen vier Wänden ist für die jüngere Generation kaum noch realisierbar: Zu stark sind die Immobilienpreise den verfügbaren Einkünften davongeeilt.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Mehr:

Mietrendite im Thüringer Osten: Hier kann sich eine Immobilieninvestition noch lohnen

Nach dem Instone-Absturz: Das bedeuten die Probleme beim Bau für die Wohnungspreise