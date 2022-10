Am 31. Oktober endet die Abgabefrist für die Einkommensteuererklärung. In den meisten Fällen gibt der Staat den Arbeitnehmern Geld zurück.

Düsseldorf Wer keinen Steuerberater beauftragt und keine Fristverlängerung beantragt hat, muss sich sputen: Am 31. Oktober endet für Millionen Arbeitnehmer die Abgabefrist für ihre Einkommensteuererklärung. Das ist zwar lästig, kann aber durchaus lohnend sein. Gut 1000 Euro erhält die Mehrzahl der Steuerpflichtigen zurück – nur jeder zehnte muss eine ähnlich hohe Summe zusätzlich ans Finanzamt zahlen. Derjenige, dem der Fiskus Geld schuldet, muss manchmal jedoch lange auf die Überweisung warten.

Mit der Rückzahlung zu viel gezahlter Steuern lässt sich das Finanzamt durchaus Zeit: Am längsten müssen die Steuerpflichtigen in Brandenburg warten, am schnellsten geht es tatsächlich in Berlin.

Das für viele Arbeitnehmer nur schwer zu durchschauende Steuerrecht hat den Steuerberatern viele sichere – und gut bezahlte – Jobs verschafft: Deren Zahl hat sich seit Mitte der 60er-Jahre mehr als verdreifacht.

