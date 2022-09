Infografik Virtuelles Geld – Leben zwischen heißem Spekulationsobjekt und gesetzlichem Zahlungsmittel

Düsseldorf Das Investitionsvolumen hat stark zugenommen – dennoch führen Bitcoin, Ethereum & Co. (noch) ein Leben in der Grauzone zwischen heißem Spekulationsobjekt und gesetzlichem Zahlungsmittel. Lediglich in drei Ländern Afrikas und Südamerikas gelten Bitcoins als akzeptierte Landeswährung.

Die öffentliche Resonanz ist dabei viel geringer als der mediale Hype. Das dürfte auch stark mit den heftigen Kursschwankungen zu tun haben – zuletzt gingen die Notierungen kräftig abwärts.

Investitionen in Kryptowährungen haben gerade im vergangenen Jahr sprunghaft zugenommen – viele Menschen weltweit (insbesondere Männer) haben ihr Glück versucht und damit spekuliert.

Seit November 2021 hat der Bitcoin mehr als zwei Drittel an Wert verloren – von damals knapp 69.000 Dollar auf heute 19.000 Dollar. Auch ein Zeichen dafür, dass der Durchbruch der digitalen Währung zu einem etablierten Zahlungsmittel noch auf sich warten lässt.

