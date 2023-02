Düsseldorf Unfälle, Operationen, langwierige Krankheiten: Viele Menschen brauchen Spenderblut in Notsituationen, um weiterleben zu können – doch immer weniger Menschen sind auf der anderen Seite bereit, sich dafür regelmäßig Blut abnehmen zu lassen.

So ist die Zahl der Blutspender seit Jahren rückläufig – trotz vieler Appelle von Politikern oder auch Ärzten, meist vor Ferienbeginn. In vielen Krankenhäusern brechen dann die Notzeiten an, die immer schwerer beherrschbar sind.

Die meisten Blutspenden sammelt das Deutsche Rote Kreuz ein: Drei Viertel aller Spenden gehen allein dort hin.

Private Blutbanken kommen nur auf einen marginalen Anteil – obwohl sie meist eine finanzielle Aufwandsentschädigung neben Kaffee und Brötchen zahlen.

Das meiste Spenderblut fließt in die Behandlung tückischer Krankheiten wie Krebs oder Herzerkrankungen. Unfälle ziehen dagegen nur zwölf Prozent des Spendeaufkommens ab.

Mehr: Homosexuelle sollen einfacher Blut spenden dürfen

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen