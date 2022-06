 Health-i Award: Das sind die Top-15-Bewerbungen des Jahres 2022

Ob Junges Projekt, Start-up oder Unternehmen: Die Nominierten für die drei Preiskategorien des Health-i Awards 2022 stehen fest. Hier erfahren Sie, wer es in die Top-5 seiner Kategorie geschafft hat

In seinem siebten Jahr wächst die Bedeutung des Health-i Awards weiter: Nachdem im vergangenen Jahr erstmalig mehr als 200 Bewerbungen für den renommierten Digital-Health-Preis eingingen, toppt der aktuelle Bewerberjahrgang den Vorjahresrekord erneut: Mehr als 220 Junge Projekte, Start-ups und Unternehmen wollen in diesem Jahr von der Health-i Initiative ausgezeichnet werden.

Nun stehen die besten fünf Bewerbungen in jeder Kategorie fest. Wer es geschafft hat, erfahren Sie auf den folgenden Seiten.

Next: Community-Voting und Preisverleihung

Wie schon im Jahr 2021 finden auch dieses Mal wieder Community-Votings in jeder Kategorie statt. Die Bewerbung, die in ihrer Kategorie die meisten Stimmen aus der Community erhält, sichert sich für die Jury-Sitzung eine zusätzliche Stimme. Der Voting-Zeitraum beginnt am 24. Juni und endet am 14. Juli, 23:59 Uhr. Am 27. Juli wird die Jury-Sitzung stattfinden, in der die Sieger gekürt werden. Die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt am 8. September in der Berliner Eventlocation „Deep“ auf dem Bötzow-Areal. Hier geht es zur Anmeldung für das Event.