Health-i Award Das sind die Top-15-Bewerbungen des Jahres 2022

BODYTUNE – automatisierte Audioanalyse von Flussgeräuschen der Arteria Karotis​

Team: Rutuja Salvi, Elmer Jeto Gomes Ataide, Holger Fritzsche, Axel Boese, Prof. Michael Friebe​

Themengebiet: Sonstige​

Erkrankungen der Halsschlagader nimmt Bodytune als computergestütztes Auskultationssystem ins Visier. Ein tragbarer und intelligenter Sensor erfasst die Audiosignale des Blutflusses in der Halsschlagader. Dieser kann von einer Mobil- oder Desktop-Anwendung gesteuert werden. Ein biometrisches Profil des Blutflusses wird erstellt und gespeichert. Dies ist die Basislinie für den Vergleich mit zukünftigen Aufzeichnungen. Sobald ein Unterschied im „Ton“ auftritt, erkennt der benutzerdefinierte KI-Algorithmus die Veränderungen und warnt den Nutzer und den jeweiligen Hausarzt über einen digitalen Zwilling. ​

Bodytune ist zunächst für Patient:innen gedacht, die an einer Verengung der Halsschlagader leiden oder Risiken im Bereich der kardiovaskulären oder neurovaskulären Erkrankungen aufweisen. Gesunde Erwachsene können Bodytune ebenso nutzen, um ihre arterielle Gesundheit zu überwachen. Zum Einsatz kommen kann das Gerät auch in Krankenhäusern und der häuslichen Pflege. Pharmaunternehmen können mit Bodytune die Wirkung von Medikamenten verfolgen und es ist als Notfall-Diagnosegerät im Krankenwagen geeignet, um etwa arterielle Blockaden zu erkennen.​

Durch den Einsatz eines kostengünstigen Audiosensors in Verbindung mit dem eigenen Smartphone und modernen KI-Algorithmen, stellt Bodytune eine kostengünstige Lösung zur Reduzierung teurer klinischer Notfälle wie etwa Schlaganfall oder Herzinfarkt dar. Das Produkt wurde bereits mehrfach ausgezeichnet und das Unternehmen verfügt über eine ganze Reihe renommierter Kooperationspartner in der ganzen Welt. Die Europäische Union fördert das Projekt.​

Mehr erfahren unter bodytune.online​

​

Elmer Jeto Gomes Ataide (2.v.l.) und Rutuja Salvi (re.) (Foto: PR) Kategorie Junge Projekte: Das Team von Bodytune

Breathment – Hilfe bei Atemwegserkrankungen und hybride Behandlungsangebote

Team: Elçin Can Çavuşoğlu, Yalvaç Top, Baturay Yalvaç, Milena Moser​

Themengebiet: KI-Projekte

Die webbasierte Software Breathment für medizinisches Fachpersonal und ihre Patient:innen digitalisiert die Atemphysiotherapie. Patient:innen mit Atemwegserkrankungen wie COPD oder Asthma werden bei Atem- und Körperübungen richtig angeleitet und erhalten KI-basiert sofort ein Feedback zu ihren Leistungen. Das medizinische Fachpersonal erhält eine detaillierte Analyse über die Leistungsfähigkeit der Patient:in.​

Breathment ist als SaaS-Lösung konzipiert, die Physiotherapie-Praxen, Rehazentren und Krankenhäuser über verschiedene nutzungsbasierte Preismodelle einsetzen und ihren Patienten personalisierte Übungsprogramme anbieten können. Breathment erhöht die Intensität, Dauer, Erreichbarkeit und Wirksamkeit der Atemphysiotherapie.​

Die Kontrolle über die Behandlung und die Überwachung des Patienten obliegt jedoch nach wie vor dem zuständigen medizinischen Fachpersonal. Darüber hinaus ist die Echtzeit-Analyse der Körperbewegung und des Atemmusters der überwachten Patienten sowie das sofortige Biofeedback mit nur einer einzigen Kamera in Kombination mit der KI eine einzigartige Funktion auf dem Markt. Dies ist ein Alleinstellungsmerkmal von Breathment.​

Breathment wird seit dem ersten Oktober 2021 durch ein EXIST-Gründerstipendium gefördert und die Gründung des Unternehmens ist im Juni 2022 geplant.​

Mehr erfahren unter www.breathment.com​

​

v.l.: Elçin Can Çavuşoğlu, Yalvaç Top, Baturay Yalvaç. (Foto: PR) Kategorie Junge Projekte: Das Team von Breathment

CareCam / Fraunhofer IGD – Prävention mit Software am Arbeitsplatz​

Team: Gerald Bieber, Dimitri Kraft​

Themengebiet: Gesundheitsförderung​

17 Millionen Büroarbeitsplätze gibt es in Deutschland und die meisten dürften mit einem Computer, Monitor und seit der Corona-Pandemie auch mit einer Webcam ausgestattet sein. Dies macht sich die Innovation von Fraunhofer IGD Rostock zunutze und bietet die CareCam-Software mit KI an. Über die Webcam misst die auf dem PC oder Laptop direkt installierte Software kontaktlos Vitalparameter, Körperhaltung, Blinzelfrequenz und Distanz zum Bildschirm. ​

Die CareCam erkennt die lange Fehlhaltung des vorgeschobenen Kopfes (Turtle Neck) und meldet sich im Bedarfsfall mit Anweisungen zur Haltungsänderung und Nackendehnung. Genauso verhält es sich mit dem Stress, etwa durch die Pulserkennung. Sie bietet maßgeschneiderte Interventionen an, wie etwa Meditation zur Begegnung von Stress oder Übungen zur Dehnung an, oder hält Tipps bereit, den Abstand zum Monitor zu verändern oder das Licht anzuschalten und adressiert so Probleme präzise. So kann die Resilienz von Mitarbeitenden erhöht werden.​

Im Gegensatz zu den Mitbewerbern im Markt erfasst die CareCam unaufdringlich und umfassend die Belastung am Arbeitsplatz. Die CareCam ist ohne Internet lauffähig und erfüllt Datenschutz- und Sicherheitsmerkmale, die weit über die DSGVO hinausgehen. Die CareCam soll alle bei ihrer täglichen Arbeit begleiten und als Assistenz während der gesamten Arbeitszeit dienen, um präventiv muskuloskelettale Krankheiten und psychischen Überbelastungen vorzubeugen.​

Mehr erfahren unter www.igd-r.fraunhofer.de​

​

v.l.: Gerald Bieber, Dimitri Kraft​. (Foto: PR) Kategorie Junge Projekte: Das Team von CareCam



meal&heal – Ernährungsabhängige Krankheits- und Symptombilder mit KI erkennen und begleiten

Team: Michelle Hoffmann, Lukas Jochheim, Stefan Wobbe

Themengebiet: KI-Projekte

meal&heal ist eine App, die mit Hilfe einer KI individuelle Unverträglichkeiten auf Lebensmittelinhaltsstoffe erkennen und davon abgeleitet ein personalisiertes Ernährungskonzept erstellen kann, das sowohl auf die Ziele, das Krankheitsbild, die ethischen und geschmacklichen Vorlieben und die Verträglichkeiten angepasst ist.

Für die Identifizierung werden die gegessenen Lebensmittel und Beschwerden in der App festgehalten. Über eine umfangreiche Datenbank können dann Rückschlüsse auf die enthaltenen Inhaltsstoffe gezogen werden, welche dann mit Hilfe der KI mit den Beschwerden ins Verhältnis gesetzt werden. ​

Diese Methode ermöglicht sowohl eine deutlich schnellere Identifizierung, die momentan elf Jahre benötigt als auch eine genauere und umfassendere Analyse von deutlich mehr Inhaltsstoffen, als es bisher über Labordiagnostiken möglich ist. ​

Die Zielgruppe von meal&heal umfasst Menschen mit ernährungsabhängigen Beschwerden sowie Erkrankungen wie Rheuma, Migräne, Neurodermitis, CEDs und vielen mehr. Insgesamt entspricht das einem Markt von 28,6 Millionen Menschen allein im deutschsprachigen Raum, denen durch meal&heal ein langer Leidensweg erspart bleibt. In Deutschland fallen pro Jahr 35 Milliarden Euro nur für Magen-Darm-Beschwerden an.​

Die Innovation beruht auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, die aus den neusten Studienlagen extrahiert wurden. ​Aktuell haben sich bereits 1000 Testnutzer:innen zur Validierung angemeldet. Mit steigender Nutzungszahl kann auch die bisher noch lückenhafte Datenlage im Ernährungsmedizinischen Bereich gefüllt werden.

Mehr erfahren unter mealandheal.de

v.l.: Lukas Jochheim, Michelle Hoffmann, Stefan Wobbe. (Foto: PR) Kategorie Junge Projekte: Das Team von meal & heal

Puray – selbst desinfizierender Harnwegskatheter​

Team: Christina Weber, Erick Pano, Martin Duffner, Eduardo Romero Borrero​

Themengebiet: Sonstige​

Puray entwickelt einen Harnwegskatheter, der sich selbst desinfiziert. Er schützt vor Katheter-bedingten Infektionen und senkt die Morbidität und Mortalität von Patient:innen. Dadurch wird auch die Dauer der stationären Aufenthalte verkürzt und die Behandlungskosten gesenkt.​

Katheter-assoziierte Infektionen gehören mit etwa 25 Prozent zu den häufigsten Krankenhausinfektionen überhaupt. Sie verursachen in Deutschland 155 Millionen Euro an zusätzlichen Kosten und führen zu ernsten Komplikationen für Patient:innen. Der Puray Harnwegskatheter zerstört mit UV-C Licht das Erbgut von Erregern und ist gleichzeitig harmlos für menschliche Zellen. So bietet er einen sicheren und dauerhaften Schutz vor Infektionen. Und das Beste: Die Technologie von Puray wirkt auch gegen multiresistente Keime, wie zum Beispiel MRSA. Dadurch lässt sich der Einsatz von Antibiotika vermeiden und der weiteren Resistenzbildung von Erregern entgegen wirken. ​

Purays Innovation wurde 2021 zum Patent angemeldet und bietet insbesondere den vulnerabelsten Patientengruppen einen konkurrenzlosen Mehrwert. Zu Ihnen zählen vor allem Menschen in Intensivstationen, in der Altenpflege und mit Langzeitanwendung.​

In Zukunft möchte das Team von Puray seine Technologie auch auf andere medizinische Schläuche übertragen und so vielen Millionen Patient:innen einen sicheren Schutz vor Infektionen bieten.​

​Mehr erfahren unter www.puray.de

​