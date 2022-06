Health-i Award Das sind die Top-15-Bewerbungen des Jahres 2022

Seite 3 von 4: Die Nominierten der Kategorie Start-ups

Cytolytics GmbH – Automatisierte Analysen medizinischer Daten durch KI

Team: Can Pinar, Serina Pinar, Christoph Zimmermann

Themengebiet: KI-Projekte

Das Ziel ist eine bessere Krebsfrüherkennung durch die Verbindung von Deeptech und Medizin. Das MedTech Start-up Cytolytics GmbH spezialisiert sich auf die automatisierte Analyse medizinischer Daten mit KI durch Software, die zwei Jahre lang mit medizinischen Forscher:innen entwickelt wurde und 2022 auf den Markt gebracht wird.

Die Analysezeiten für die Forschenden in institutionellen und industriellen Forschungslaboren, die durchflusszytometrische Forschung betreiben, ist von zwei bis drei Stunden auf drei bis sechs Minuten reduziert worden und bietet noch nie dagewesene Dateneinblicke. Daneben spricht Cytolytics forschende Biotech- und Pharmaunternehmen an, die etwa Medikamentenentwicklung betreiben. Da bei diesen beiden Zielgruppen keine CE-Zertifizierung erfolgen muss, stehen diese zunächst im Fokus des Start-ups, das sein Produkt durch eine parallel erfolgende Zertifizierung auch für Kliniken fit machen will.

Das Unternehmen startet im rund 6 Milliarden US-Dollar schweren Durchflusszytometrie Markt, in dem begonnen wird, die Machine-Learning-Modelle disziplinagnostisch zu entwickeln und somit auf diverse lebenswissenschaftliche Bereiche übertragbar zu machen. Der Wettbewerb bietet eine zeitaufwendigere manuelle Analyse mit limitierten Dateneinblicken. Das Start-up arbeitet mit renommierten und führenden Forschungsinstituten zusammen wie etwa dem Deutschen Krebsforschungszentrum, Helmholtz Zentrum oder dem Universitätsklinikum Tübingen und wurde bereits mehrfach ausgezeichnet und zu den zehn innovativsten Start-ups Deutschlands gekürt.

v.l.: Can Pinar, Serina Pinar, Christoph Zimmermann.



Digital Health Systems GmbH – Pillen digital drucken

Team: Dr. Markus Dachtler, Prof. Dr. Christian Franken, Prof. Dr. Gerald Huber​

Themengebiet: Gesundheitsförderung

Tabletten mit dem Wirkstoff den Patienten wirklich benötigen, also individualisierte Medikation, drucken. Das steckt hinter der Idee von DiHeSys. Die Zahl der Tabletten, die Patienten einnehmen müssen können reduziert werden und individuell auf sie abgestimmt werden. Damit können etwa Nebenwirkungen reduziert werden. Weiterer Vorteil für das Gesundheitssystem: Reduktion des Pharmamülls und von Lieferengpässen, da nur noch das Notwendige produziert wird und damit Kosten gesenkt.​

Neben der 2D- und 3D-Drucker-Hardware stellt DiHeSys die Software und wirkstoffhaltigen Tinten/Polymere zur Verfügung. Der Einsatz findet unter dem rechtlichen Rahmen von Apotheken und auf Basis individueller ärztlicher Verordnung statt. Das Produkt soll in Pilotprojekten in einer engen therapeutischen Breite getestet und der Nachweis des medizinischen Nutzens erbracht werden. ​

Gegründet wurde das Unternehmen DiHeSys im Jahr 2018. Entsprechende Patente sind bereits eingeholt oder in der Genehmigungsphase. Das Projekt steht vor dem Markteintritt durch Pilotprojekte und erhielt bereits mehrere Preise und Förderungen. ​

Kategorie Start-ups: Das Team von Digital Health Systems



Endo Health GmbH – Endo-App verbessert Lebensqualität von Endometriose-Patientinnen​

Team: Dr. med. Nadine Rohloff, Markus Rothenhöfer​

Themengebiet: Sonstige

In Deutschland erhalten jährlich 40.000 Frauen die Diagnose, dass sie an Endometriose erkrankt sind. Hier setzen die Endo-App, das Endo-Ökosystem und die KI-basierte Diagnoseunterstützung an. Die Endo-App ist das erste zugelassene digitale Medizinprodukt für Frauen mit dieser Erkrankung. Die App verbessert durch ihren multimodalen Therapieansatz die Lebensqualität der Betroffenen und bietet: Endometriose-Tagebuch, Übungen sowie Kurse aus Physiotherapie, Gynäkologie, Psychologie, Yoga, Ernährungsmedizin und bietet soziale Unterstützung.​

In Studien konnte gezeigt werden, dass die Lebensqualität der App-Nutzerinnen steigt. Dies beruht auch auf der multimodalen Behandlung der chronischen Schmerzen und Symptome, verbesserter Resilienz und Coping. Endo Health sieht sich Konkurrenzprodukten gegenüber, die von nicht medizinischen Teams angeboten werden. ​

Die Endo-App hat die Zulassung als Medizinprodukt und setzt stark auf Datenschutz und IT-Sicherheit. Das Unternehmen wurde durch das Land Sachsen und die EU gefördert und es werden Gespräche mit mehreren Krankenkassen geführt. Das Start-up wurde im „Startup Accelerator Spinlab“ aufgenommen.​

​

Dr. med. Nadine Rohloff.

Lellis GmbH – „helpsole“ reduziert Sturzgefahr bei Parkinson-Erkrankung​

Team: Ines Nechi​

Themengebiet: Sonstige

Patient:innen mit Parkinson leben mit vielerlei Symptomen, die die Motorik und das Gangbild beeinflussen. Damit erhöht sich auch das Risiko zu stürzen. Um den Gang zu stabilisieren und Stürze zu vermeiden entwickelt Lellis eine smarte Schuheinlage „helpsole“. Diese erkennt Unregelmäßigkeiten im Gang durch KI und setzt im richtigen Moment einen externen Reiz. Zum System gehört Pocket Neuro, eine App, die das Gangbild in seinem Verlauf erfasst und eine Simulation des zukünftigen Verlaufs errechnet. ​

Helfen soll die smarte Schuheinlage Patient:innen, die vom Symptom „Freezing“ betroffen sind und deren Lebensqualität so gesteigert werden könnte. Rund 192.000 Stürze in der DACH-Region werden jährlich mit rund 45.000 Knochenbrüchen gezählt. Wearables, wie „helpsole“ mit ihrer gangverbessernden und sturzpräventiven Methodik könnten dabei helfen, diese Zahlen zu reduzieren und damit das Gesundheitssystem entlasten. ​

Es ist geplant, die „helpsole“ in Kombination mit den „helpsocks“ in Form eines Abonnementmodells in den Markt zu bringen. Der Vorteil des Lellis Produktes gegenüber der Konkurrenz sei die diskrete Echtzeit-Feedback-Einlage zur täglichen Lebensunterstützung. Die Einlage befindet sich gerade in der ersten klinischen Studie. Ein EU-Forschungsprojekt mit einem deutschen Materialforschungspartner startet im 3. Quartal 2022. ​

​

Kategorie Start-ups: Das Team von der Lellis GmbH mit ihrer Lösung „helpsole"

munevo – Innovative Kopfsteuerung für Elektrorollstühle ​

Team: Claudiu Leverenz, Konstantin Madaus, Ashish Trivedi​

Themengebiet: Sonstige

Das höchst innovative System munevo DRIVE, das es Menschen mit ALS, MS oder einer Querschnittslähmung ermöglicht, ihren elektrischen Rollstuhl mit Hilfe einer Datenbrille freihändig zu fahren und einzustellen, hatte munevo schon 2019 vorgestellt.​

Jetzt haben die Entwickler nachgelegt und den Anwendungsumfang nochmals deutlich erweitert: mittlerweile können zusätzlich auch Computer, Smartphones, ein Roboterarm sowie Smart-Home-Anwendungen mit der Smart Glass gesteuert werden. Der weltweite Markt in diesem Segment wird auf rund 3 Milliarden US-Dollar geschätzt. Im aktuellen Marktumfeld gibt es bisher hauptsächlich rein mechanische Anwendungen wie zum Beispiel Kinnsteuerungen.​

munevo bietet hier eine rundum alltagstaugliche, digitale Alternative an, die sich - immer wieder neu kalibrierbar - perfekt an die Bedürfnisse der Rollstuhlfahrer:innen anpasst. Das Ursprungsprodukt wurde bereits mehrfach ausgezeichnet.​

