Health-i Award Das sind die Top-15-Bewerbungen des Jahres 2022

anvajo GmbH – Laborergebnisse innerhalb von Minuten in Zentrallabor-Qualität ​

Team: Dr. Felix Lambrecht, Stefan Fraedrich, Oliver Schurat (Head of BU health)​

Themengebiet: Sonstige​

Im Laufe des Lebens entwickelt eine von 10 Europäer:innen mindestens ein klinisches Anzeichen einer chronischen Nierenerkrankung (CKD), etwa Protein im Urin. 90 Prozent von ihnen bemerken dies zunächst nicht, da sie nur wenige bis keine Symptome haben. Die Diagnose erfolgt meist, wenn es zu spät ist und Dialyse oder eine Transplantation unabwendbar werden. Die Prozesse zur Diagnose sind kostenintensiv und langwierig, eine Probenanalyse erfolgt meist im Zentrallabor und kann Tage in Anspruch nehmen kann.​

„Detecting diseases early. Truly point of care.“ - das ist die Vision von anvajo health. Das Dresdner Medtech-Unternehmen entwickelt, produziert und vermarktet innovative und digitale Lösungen für die Analyse von Flüssigkeiten, im Fall der CKD für Blut und Urin. Die Mission ist es, nutzerzentrierte, einfach anzuwendende Labortests für jedermann und überall anzubieten. Speziell dafür wird das fluidlab 2 entwickelt - ein mobiles Gerät, welches mit unterschiedlichen Probenträgern bestückt und mit anwendungsspezifischen Softwareapplikationen ausgestattet werden kann. Anwender:innen erhalten Zugang zu einer einzigartigen Kombination aus holographischer Mikroskopie und Spektrometrie, welche eine Probenanalyse vor Ort und in Zentrallabor-Qualität ermöglicht. Ein regelmäßiges Screening von Risikogruppen wird einfacher und Gesundheitskosten werden reduziert. Eine klinische Entscheidung kann innerhalb von 20 Minuten getroffen werden.​

Die anvajo Technologie wird bereits in Form des fluidlab 1 in der Industrie (z.B. BASF), Forschung (z.B. UKE Hamburg), in Zellkulturlaboren (z.B. Stanford und Harvard) sowie in der Veterinärmedizin weltweit eingesetzt. Die Anwendung in der Humanmedizin beziehungsweise Diagnostik sowie in der pharmazeutischen Entwicklung und Produktion von Zell- und Gentherapien, ist angestoßen und wird durch namhafte Entwicklungspartner begleitet. Aufgrund der mobilen und intuitiven Bedienbarkeit kann das fluidlab perspektivisch sogar von Patient:innen selbst zu Hause bedient und die Ergebnisse mit med. Fachpersonal geteilt werden.​

​Mehr erfahren unter www.anvajo.com​

(Foto: PR) Kategorie Unternehmen: Das Team von anvajo



Embloom GmbH – Optimale Versorgung und Behandlung von Menschen mit psychischen​ Beeinträchtigungen

Team: Marco Essed​

​Themengebiet: Telemedizin

Die Embloom GmbH wurde 2015 als Tochter eines niederländischen Unternehmens gegründet. Dort sind digitale Behandlungselemente bereits in die Regelversorgung integriert. Embloom bietet eine Online-Plattform mit digitalen Werkzeugen zur Unterstützung der Diagnostik und Behandlung von psychischen Beschwerden an. Neben standardisierten Testverfahren finden sich dort etwa auch Übungen, Tagebücher, informative Patientenvideos und ganze Module.​

Kunden sind Praxen für Psychiatrie, Psychotherapie und Allgemeinmedizin und auch Kliniken sowie andere Einrichtungen wie beispielsweise Ausbildungsinstitute nutzen die Werkzeuge zur Therapieunterstützung. Diese sind flexibel einsetzbar und vom Computer, Tablet und Smartphone aus zu jeder Zeit erreichbar. Damit schließen sie nahtlos an die Therapie, die Arbeitsweise und den individuellen Bedarf von Patient:innen und Behandelnden an.

Konkret lässt sich die Behandlung von Erwachsenen mit psychischen Beschwerden wie etwa Depressionen, Angststörungen oder Zwangserkrankungen durch digitale Tools optimieren: Durch die standardisierte und automatisierte Auswertung von digitalen Fragebögen werden Prozesse einerseits effizienter. Auf der anderen Seite wird die Diagnostik weniger fehleranfällig und Ergebnisse lassen sich anschaulich darstellen. Außerdem werden Patientendaten (Testauswertungen, Behandlungsergebnisse, Kommunikation mit Patient:innen) sofort digital dokumentiert. Eine Integration in Praxisverwaltungsanwendungen verringert den Abrechnungsaufwand. ​

So entstehen neue Möglichkeiten: Beispielsweise kann mehr Zeit für die eigentliche Behandlung genutzt werden. Digitale Angebote können aber auch die Therapie ergänzen: Unter anderem lassen sich Begleitsymptome adressieren, die nicht im Mittelpunkt der Beschwerden stehen und für die in der regulären Behandlung kaum Zeit bleibt.

Die Plattform ist nach ISO zertifiziert und verfügt über eine CE-Kennzeichnung. Für Embloom Meet – das Videokonferenztool – ist eine KBV-anerkannte Zertifizierung angestrebt und eine App soll entwickelt und DiGA-zertifiziert angeboten werden. Eine Ausdehnung der Inhalte für Kinder und Jugendliche ist zudem angestrebt. Embloom kooperiert mit Pearson Clinical sowie mit Universitäten, Kliniken, Gesundheitsdienstleistern und Klienten, um das Angebot zu verbessern, Effektivität zu zeigen und die Plattform auch in Deutschland in die Regelversorgung zu integrieren.​

Mehr erfahren unter www.embloom.de

(Foto: PR) Kategorie Unternehmen: embloom



neuroCare Group AG: Digitale Therapie Plattform (DTP) – Verarbeitung und Analyse von multimodalen Daten für die beste Therapie​

Team: Thomas Mechtersheimer, Dr. Alexander Zobel, Dr. Thomas Rudolf; DTP-Projektteam: Allan, Kristina, Bianca, Sahib, Ghazaleh, Wilbert und Ethan​

Themengebiet: KI-Projekte

neurocare ist ein weltweit tätiges, vertikal integriertes Unternehmen und auf die personalisierte Behandlung von psychischen Erkrankungen spezialisiert. Durch umfangreiche diagnostische Methoden und spezielle Therapieverfahren stellt es für seine Patient:innen eine individuelle und ganzheitliche Therapie sicher. Das Innovationsvorhaben Digitale Therapie Plattform (DTP) verbindet alle Elemente dieser speziellen Diagnose- und Therapieverfahren digital miteinander und ermöglicht, durch die Verarbeitung und Analyse von multimodalen Daten, die beste und personalisierte Therapie.

Die Hauptzielgruppen der cloudbasierten Software sind Menschen mit schweren Depressionen, ADHS sowie Suchterkrankungen. Die Plattform ermöglicht die strukturierte Analyse multimodaler Daten, die aus diagnostischen und therapeutischen Daten gewonnen werden. Darunter klassische Anamnesedaten, Schlafanalyse oder QEEG-Daten. Auch therapeutische Outcomes, etwa Daten durch die Nutzung des Patient Companions (Patienten-App) oder TMS & Neurofeedback-Outcomes werden genutzt, um die individuelle Behandlung von psychischen Erkrankungen nachhaltig und nachweislich zu verbessern. Die digitale Plattform vereinfacht zudem die Arbeit der Therapeut:innen durch Prozessoptimierung.​

Der Benefit für Patient:innen ist ein besserer Erfolg ihrer Therapie und niedrigere Abbruchraten. Im Bereich der mentalen Gesundheit verfügt global kein Unternehmen über ein so umfangreiches Portfolio verschiedener Neuromodulationstechnologien und ist gleichzeitig durch den Betrieb von Therapiezentren vertikal integriert. neurocare besitzt vier Patente und durch die DTP wird mindestens eins hinzukommen. Renommierte Forschungsinstitute wie MIT, die Harvard-Universität, Oxford, Cambridge, London oder die ETH Zürich zählen zu den Kunden, sowie alle Universitätskliniken in Deutschland.​

Mehr erfahren unter www.neurocaregroup.com​

(Foto: PR) Kategorie Unternehmen: Das Projektteam von neuroCare samt Teamhund



OnlineDoctor 24 GmbH – die führende Teledermatologie-Plattform in Europa​

Team: Dr. Paul Scheidegger, Dr. Tobias Wolf, Dr. Philipp S. F. Wustrow​

Themengebiet: KI-Projekte

OnlineDoctor ermöglicht Menschen mit einem Hautproblem orts- und zeitunabhängig eine ausführliche, schriftliche Diagnose durch lokale Hautärztinnen und Hautärzten. Die Technologie von OnlineDoctor lässt sich zur Diagnostik, Wund- und Verlaufskontrolle einsetzen, sowie zur Triagierung von akuten Fällen. Sowohl chronisch Erkrankte als auch akut betroffene Personen erhalten digital schnelle Hilfe. Damit verknüpft das Tool von OnlineDoctor die persönliche und digitale Betreuung von Menschen mit Hauterkrankung.

OnlineDoctor entwickelte sich nach seiner Gründung 2016 zur führenden Teledermatologie-Plattform in Europa. 80.000 Menschen nahmen die Dienste der Plattform bereits in Anspruch und über 650 Dermatolog:innen setzen diese täglich ein. Der digitale Haut-Check wird über alle Altersgruppen hinweg genutzt. Patient:innen erhalten durchschnittlich innerhalb von 7 Stunden eine fachärztliche Einschätzung. Anfahrtszeiten und Wartezeiten entfallen und mehr als 50 Krankenkassen erstatten die Kosten. 85 Prozent aller Fälle lassen sich auf diese Weise vollständig digital behandeln. Nur 15 Prozent der Nutzer:innen werden gebeten, sich im Anschluss an die digitale Konsultation persönlich in der Praxis vorzustellen. Bei Bedarf erhalten Nutzer:innen dann in der Praxis innerhalb von 5 Tagen einen Termin.

Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Exklusivpartnerschaft mit dem Berufsverband der Deutschen Dermatologen und die Kennzeichnung als Medizinprodukt. Aktuell entwickelt OnlineDoctor das erste KI-gestützte Medizinprodukt für den teledermatologischen Einsatz.​

​Mehr erfahren unter www.onlinedoctor.de​

Das Team mit den Co-Foundern Dr. Philipp S. F. Wustrow​ (li.), Dr. Paul Scheidegger (2. v.r.) und Dr. Tobias Wolf (re.). (Foto: PR) Kategorie Unternehmen: Das Projektteam von OnlineDoctor

Tiplu GmbH – Machine Learning-Netzwerk als Basis für intelligente Anwendungen im Healthcare-Sektor​

Team: Tim Aschenberg, Dr. Lukas Aschenberg, Peter Molitor, Dr. Moritz Augustin​

Themengebiet: KI-Projekte

Klinische Daten wie beispielsweise Laborwerte, Vitalparameter, verabreichte Medikamente oder schriftliche Dokumentationen bilden die Basis für unterschiedlichste Projekte in der Medizin, Gesundheitsökonomie und Medizininformatik. Sie ermöglichen die Entwicklung und das Training von KI-Anwendungen, die das Potenzial haben, die Art und Weise der Patient:innen-Behandlung grundlegend zu reformieren. Je größer und umfassender der Datenpool, desto besser lassen sich Muster und Zusammenhänge aus ihnen ablesen.​

Die Daten stehen bislang jedoch nicht einheitlich zur Verfügung, Standards fehlen. Um dieses Problem zu adressieren, entwickelte die Tiplu GmbH einen eigenen Standard und brachte die unstrukturiert in Krankenhausinformations- und Subsystemen vorhandenen Behandlungsdaten in eine einheitliche semantische Struktur. Das Ergebnis ist eine elektronische Patientenakte, die KIS-unabhängig in jedem Krankenhaus dieselbe standardisierte Form aufweist und inzwischen in mehr als 400 deutschen Kliniken genutzt wird.​

Auf dieser Grundlage begann Tiplu 2019, ein stetig wachsendes Netzwerk aus GPU-Servern in mittlerweile über 100 Krankenhäusern aufzubauen. Über einen zentralen datensicheren Server sind sie miteinander zum größten Machine-Learning-Netz mit Patientenakten im deutschsprachigen Raum verbunden. Es umfasst aktuell circa 40.000 Betten der stationären Versorgung und etwa 6 Millionen verfügbare strukturierte Patientenakten.

Mit diesem riesigen Datenpool lassen sich KI-Anwendungen trainieren. Die stationäre Versorgung wird dadurch im großen Stil analysierbar – auf eine Art, die dem Datenschutz gerecht wird; denn die Daten verbleiben zu jeder Zeit im Krankenhaus. ​

Insbesondere in dem Bereich des Clinical Decision Supports können Machine-Learning-Modelle eine Entlastung im Klinikalltag bedeuten. Es ist häufig von besonderer Bedeutung, mögliche Risiken früh zu erkennen. Akute Situationen, wie beispielsweise ein akutes Nierenversagen, können auf Basis der im ML-Netz vorhandenen Daten präzise vorhergesagt werden. Solche Softwareprodukte, wie auch MAIA der Firma Tiplu (aktuell in der Zertifizierung), unterstützen Ärzt:innen bei der evidenzbasierten Entscheidungsfindung. ​

Tiplu ist darüber hinaus offen für Unternehmen, die auf der Basis der ML-Modelle eigene Produkte entwickeln wollen, da der Markt für Anwendungen auf Basis klinischer Daten so groß ist, dass er kaum fassbar ist. ​

​Mehr erfahren unter www.tiplu.de