 Health-i Jurysitzung: „Wer könnte sich für ein Investment begeistern lassen?“

Sie ist der Prüfstein für die Top-10 jedes Health-i Jahrgangs: die Jurysitzung. Alle Start-ups der Shortlist pitchen ihre Lösungen live vor der Jury. Kritische Nachfragen sind dabei nicht nur erwünscht, sondern garantiert.

300 Sekunden: So viel – oder wenig – Zeit bleibt den Bewerber:innen, um ihr Start-up bei der Health-i Jurysitzung vorzustellen. Die Checkliste für diesen Augenblick ist lang: Wer tut was, welches Problem löst ihr, warum kann das keiner besser und wie entwickelt sich das Geschäft eigentlich gerade? Für Gründer:innen gehören Pitches zu ihrer beruflichen Identität: Denn nur, wer in kurzer Zeit für seine frühere Idee und mittlerweile entstandene Lösung werben kann, gewinnt Partnerunternehmen, Investor:innen, Kund:innen – und vielleicht einen Health-i Award.

„Die Qualität der Bewerbungen sowie der Pitches hat im achten Health-i Jahr erneut zulegen können“, sagt Charlotte Haunhorst, Head of Digital sowie Mitglied der Handelsblatt-Chefredaktion. „Darauf sind wir sehr stolz.“ Haunhorst ist eine von insgesamt elf Juror:innen der diesjährigen Health-i Jury. Ihre Stimmen sowie das Ergebnis des Community-Votings legen fest, wer Deutschlands bestes Health-Start-up wird. So viel sei verraten: Das Team von Snorefox hat beim Community-Voting die meisten Stimmen erhalten und hat sich mit diesem Bonus eine Extra-Jurystimme gesichert.

Health-i als Marke „äußerst attraktiv“

Fester Teil der Jury ist auch Dr. Jens Baas, Vorstandsvorsitzender der Techniker Krankenkasse. Er beobachtet eine positive Entwicklung im Health-i Jahrgang 2023: „Der neue Fokus auf Start-ups unterstreicht die Ausrichtung der Health-i Initiative als Beschleuniger für Gesundheitslösungen der Zukunft“, sagt Baas. „Nicht zuletzt hat uns die Zahl der Bewerbungen gezeigt, dass die Health-i Auszeichnung, und damit auch die dahinterstehenden Marken TK und Handelsblatt, als äußerst attraktiv wahrgenommen werden.“

Wer sitzt in der Health-i Jury 2023? Dr. Jens Baas 1 von 13 Als Mitinitiator von Health-i und Vorstandsvorsitzender der Techniker Krankenkasse unterstützt der Humanmediziner das Health-i Board und ist Teil der Jury. (Foto: Techniker Krankenkasse) Michael Byczkowski 2 von 13 Als Global Vice President und Leiter des Industriebereichs Healthcare ist Michael Byczkowski bei dem Softwareunternehmen SAP SE tätig. Seit mehreren Jahren ist er zudem Teil der Health-i Jury. (Foto: PR) Verena Fink 3 von 13 Verena Fink ist Geschäftsführende Gesellschafterin der Woodpecker Finch GmbH aus Köln. Sie sitzt außerdem in der Health-i Jury. (Foto: PR) Celine Flores Willers 4 von 13 Flores Willers ist CEO und Gründerin von The People Branding Company. Außerdem zählt sie zu Deutschlands bekanntesten LinkedIn-Influencerinnen. 2023 ist die Mitglied des Health-i Boards und der Health-i Jury. (Foto: Mirjam Hagen) Charlotte Haunhorst 5 von 13 Als Head of Digital und Mitglieder der Chefredaktion des Handelsblatts ist Charlotte Haunhorst unter anderem verantwortlich für das Audience Development, Newsletter und Podcasts des Handelsblatts. Sie ist sowohl Teil des Health-i Boards als auch der Health-i Jury. Dr. Anne Latz 6 von 13 Anne Latz ist Medical Doctor und Founder von HELLO INSIDE, einem Start-up, das mit seinem Scientific-Self-Care-Ansatz unter anderem über die Messung des Blutzuckerspiegel die Lebensqualität von Menschen erhöhen möchte. (Foto: PR) Noah Leidinger 7 von 13 Noah Leidinger ist ist Product Lead und Podcast Host bei OMR und Portfolio-Manager bei OMR X, dem Start-up-Vertical von OMR. (Foto: PR)

Der Grund dafür ist unter anderem die Zusammenarbeit mit einem Team des Universitätsklinikums Essen. Als wissenschaftlicher Partner hat es die Ansätze der Start-ups begutachtet und so eine Empfehlung für die Shortlist ausgesprochen.

Über fast alle Pitches hinweg hat sich im aktuellen Jahrgang gezeigt, dass der Kern von leistungsstarken Lösungen vor allem eine seriöse Datenbasis ist. Teils exklusiv ausgewertete medizinische Proben oder jahrelange eigene Forschungsarbeit, umfangreich erschlossenes Fachwissen sowie enge Zusammenarbeit mit Patient:innen kennzeichnen fast alle Top-10-Bewerbungen. Dabei hat sich ebenso gezeigt: Je besser ein Problem eingegrenzt werden kann, desto effektiver fällt seine Lösung aus. Doch reicht das?

Preisverleihung am 12. Oktober

Die Bewertungskriterien der Jury sind neben der Neuartigkeit einer Lösung ihre Skalierbarkeit, die Rückschlüsse auf weiteres Wachstum eines Start-ups zulässt, sowie auch der Nutzen, der Patient:innen durch diese entsteht. Klare Worte bei der Entscheidungsfindung für das finale Ranking der Plätze eins bis drei durften bei den Jurymitgliedern demnach nicht fehlen: „Das hat im Klinikalltag keinen Bestand“, „Endlich ist dieses Problem mal jemand mit Verstand angegangen“, „Wer könnte sich für ein Investment begeistern lassen?“

Die Bekanntgabe der Top-3 findet auf der Health-i Preisverleihung am 12. Oktober in Hamburg statt. Die Teams aller zehn Start-ups treffen vor Ort auf renommierte Vertreter:innen aus den Bereichen Gesundheit, Wirtschaft und Politik. Unter anderem präsentieren sich alle Top-10-Start-ups in einem für sie reservierten Teil der Event-Location, und Anja Hendel von der Strategieberatung diconium diskutiert mit Teilnehmer:innen über die Potenziale von KI. Ebenfalls vor Ort sein wird das Team von ONWARD Medical, das in diesem Jahr den „Health-i Sonderpreis international“ erhält.

Jetzt noch schnell anmelden

Sichern Sie sich jetzt eine der wenigen Restkarten für die Preisverleihung unter:

anmeldung.me/health-i-award/anmeldung/