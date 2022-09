 Gastbeitrag: Innovation durch multiperspektivische Zusammenarbeit im Gesundheitswesen

Alle reden über die Digitalisierung im Gesundheitswesen, doch wer bringt sie eigentlich ins System? In seinem Gastbeitrag zeigt Tobias Krick, Gründer und CEO von Healthcare Innovations Network, Antwortmöglichkeiten auf.

(Foto: Tobias Kramer) Tobias Krick

Das Thema Digitalisierung geistert schon seit vielen Jahren als gut gemeinte Idee durch das Gesundheitswesen, ohne jemals richtig Fahrt aufgenommen zu haben. Doch plötzlich sollte alles ganz schnell gehen. Unter Gesundheitsminister Spahn sind 20 Gesetze in 20 Monaten entstanden – viele davon mit Bezügen zur Digitalisierung. Es wurden DiGAs und DiPAs erfunden, die gematik umgebaut, Themen wie das eRezept und die ePA vorangetrieben und ich persönlich finde das alles sehr begrüßenswert. Daher nehme ich insbesondere jetzt eine schon sehr lange notwendige Umbruchphase wahr, die wir entweder nutzen werden, um uns für das Gesundheitswesen von morgen richtungsweisend aufzustellen, oder die Chance verstreichen lassen und es bleibt alles beim Alten. In der Vergangenheit hat meiner Meinung nach die Blockadehaltung und geistige Mono-Fokussierung einiger weniger Menschen die Möglichkeiten den Nutzen der Digitalisierung im Gesundheitswesen zu entfalten erheblich beeinflusst.

Der Health-i Schnelleinstieg Was ist die Health-i Initiative? Seit 2016 bietet die Health-i Initiative der Techniker Krankenkasse und des Handelsblatts wegeisenden Projekten und klugen Köpfen eine starke Plattform und Community. Die Health-i Initiative bringt starke Ideen auf den Weg, fördert das Networking mit Experten/innen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesundheit und setzt frische Impulse. Die Zielgruppe? Junge Talente aus Gesundheit und Gesundheitswirtschaft. Hier erhalten Sie noch mehr Informationen! Wer sitzt in der Health-i Jury? Sie entscheiden über die Finalisten und die Sieger bei den Health-i Awards: Diese klugen Köpfe und die Ergebnisse aus dem Community-Voting bilden die Health-i Jury. Alle Jury-Mitglieder im Überblick Welche Bewerbungen haben eine Chance auf einen Health-i Award 2022? Die Health-i Jury kürt ihre Finalist:innen im Juli. Aus mehr als 220 Bewerbungen haben sich in einem mehrstufigen Prozess jeweils zwei Finalist:innen pro Award-Kategorie – Junge Projekte, Start-ups und Unternehmen – herauskristallisiert. Miteingeflossen ist in die Jury-Sitzung auch das Ergebnis des Community-Votings, das im Vorfeld stattgefunden hat. Hier geht es zur Übersicht der bisherigen Health-i Preisträger:innen ! Welche Vorreiter im Gesundheitswesen wurden bisher ausgezeichnet? Digitale Innovationen Teil der medizinischen Versorgung werden lassen – dafür steht die Health-i Initiative von Techniker Krankenkasse und Handelsblatt. Seit 2016 fördert Health-i Vordenkerinnen und Vordenker der E-Health-Branche. Im Pandemiejahr 2020 wurden vier Pioneers der Gesundheitsbranche ausgezeichnet. Im Jahr 2021 fand wieder eine Auszeichnung in den drei etablierten Preiskategorien statt. Hier geht es zu den bisherigen Gewinnern und Rückblicken

Daher möchte ich die Gelegenheit hier nutzen, um folgenden Apell nach draußen zu tragen. Wir brauchen eine multiperspektivische, generationen-, positionen- und sektorenübergreifende Zusammenarbeit, um die Digitalisierung im Gesundheitswesen voranzubringen. Das wichtigste Stichwort hierbei ist: Augenhöhe. Die Zusammenarbeit zwischen erfahrenen Akteur:innen im Gesundheitswesen und den „jungen Wilden“ kann nur gelingen, wenn wir uns gegenseitig mit dem größten Maße an Respekt behandeln, den Ideen der anderen Gehör schenken und versuchen zusammenzuarbeiten.

Mehr Diversität für mehr Innovation

Ein Beispiel für gelingende multiperspektivische Zusammenarbeit könnte die Besetzung von Expert:innengremien sein. In der Vergangenheit wurden Expert:innengremien in der Regel mit hochrangigen und hochdotierten (meist männlichen) Professor:innen oder Vorständ:innen besetzt. Diese Definition von Expert:innen mag zwar augenscheinlich richtig sein, jedoch glaube ich, dass wir die Expert:innengremien der Zukunft anders aufbauen müssen, um wirklich voranzukommen. Wir brauchen Vertreter:innen unterschiedlicher Stakeholder-Gruppen in unterschiedlichen Positionen und Altersgruppen sowie eine Parität in der Geschlechterverteilung. Wir brauchen mehr Diversität für mehr Innovation. Weil die Bevölkerung eben auch nicht nur aus Professoren besteht.

Das ist das Health-i Board 2022 Lena-Sophie Müller 1 von 39 Seit 2014 leitet Müller die Geschicke der Initiative D21 e.V. in der Position der Geschäftsführerin. D21 ist eigenen Angaben zufolge Deutschlands größtes Digitalnetzwerk aus Politik und Wirtschaft für die digitale Gesellschaft. (Foto: Tobias Koch) Andreas Arntzen 2 von 39 Der Diplom-Betriebswirt ist Vorsitzender der Geschäftsführung des Wort & Bild Verlags. Er ist Gründer und Gesellschafter mehrerer Digitalfirmen, darunter Parship, apploft, und radio.de. (Foto: Wort & Bild Verlag/Margaretha Olschewski) Dr. Jens Baas 3 von 39 Als Mitinitiator von Health-i und Vorstandsvorsitzender der Techniker Krankenkasse unterstützt der Humanmediziner das Health-i Board und ist Teil der Jury. (Foto: Techniker Krankenkasse) Prof. Dr. Christoph Bauer 4 von 39 Als CFO und COO hat Christoph Bauer bereits bei namhaften Unternehmen wie Bertelsmann und AOL gearbeitet. Heute ist er CEO der ePrivacy GmbH und seit 2021 Mitglied in der Health-i Jury. (Foto: PR) Prof. Dr. rer. pol. Andreas Beivers 5 von 39 Andreas Beivers ist Professor für Volkswirtschaftslehre und Gesundheitsökonomie an der Hochschule Fresenius für Management, Wirtschaft & Medien GmbH. (Foto: PR) Prof. Dr. Erwin Böttinger 6 von 39 Böttinger ist Co-Director des Hasso Plattner Instituts für Digital Health und Mitglied der Health-i Jury im Jahr 2022. (Foto: Kay Herschelmann, Hasso Plattner Institut) Elisabeth Büllesfeld 7 von 39 Als wissenschaftliche Mitarbeiterin arbeitet Elisabeth Büllesfeld beim Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO) in Stuttgart. Sie ist Teil des Health-i Boards. (Foto: PR)

Ich finde es daher sehr begrüßenswert, dass ich als Mitglied des Health-i Boards und damit auch Teil der Health-i Community der Techniker Krankenkasse und des Handelsblatt einen Beitrag zu mehr Diversität leisten kann. Zum einen vertrete ich die jüngere Generation und zum anderen vereine ich die wissenschaftliche und unternehmerische Perspektive in meiner Person. Die Health-i Community ist ein guter Anfang für Diversität. Wir benötigen allerdings noch mehr solcher Gruppen! Diese Gruppen müssen einen aktiveren Einfluss haben und mehr Gestaltungsmöglichkeiten zugeschrieben bekommen, um das Gesundheitswesen voranzubringen. Daher mein Appell: mehr Diversität in den Expert:innenkreisen, mehr Pluralität in den Meinungen, aber gleichzeitig die Suche nach den Gemeinsamkeiten und Schnittmengen. Dann kommen wir voran beim Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen.

Ihr und euer Tobias Krick