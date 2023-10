 Health-i Gewinner 2023 – Platz 2: RadioReport: Digitalbooster für die Radiologie

Diktierte Befunde zu Röntgen-, MRT- oder CT-Aufnahmen, die als lange Texte in Patient:innenakten landen, gehören mit RadioReport der Vergangenheit an. Und verständlicher werden die Befunde auch. Die Details zum zweitplatzierten Start-up bei den Health-i Awards 2023.

Schneller befunden mit RadioReport

„Es geht uns darum, Informationen besser zirkulieren zu lassen, damit Patient:innen schneller an eine Diagnose und eine Therapie kommen“, sagt Prof. Dr. Alexander Huppertz. Huppertz ist nicht nur Radiologe, sondern auch Gründer und CEO der Neo Q Quality in Imaging GmbH aus Berlin. Die „RadioReport“ genannte Software des Unternehmens bringt die Digitalisierung in den Workflow von Radiolog:innen, die oft noch zum Diktiergerät greifen, um medizinische Bilder zu befunden.

Anstelle vieler Sätze geben die Ärzt:innen bei RadioReport alle Informationen zum Befund per Mausklick oder Touchbefehl in die Software ein. Diese unterstützt zusätzlich mit einer KI-Bildanalyse. Die Befunde sind dadurch schneller für die Weiterbehandelnden verfügbar und können DSGVO-konform in Krankenhaus-Informationssysteme übernommen werden.

Per Klick liefert RadioReport außerdem ein für Patient:innen verständliches Befundformat ganz ohne Fachbegriffe. „Als Patient möchte ich schnell verstehen, was oder ob ich etwas habe – und ob das schlimm ist“, sagt Huppertz.

Mehr als 6.000 Kardiologie-Patient:innen haben nach RadioReport-Angaben bereits in Kliniken in Berlin und Brandenburg Befunde in einfach verständlicher Sprache erhalten.

Für diese Innovationen erhielt die Lösung RadioReport einen Health-i Award (Platz 2). Die Health-i Initiative von Handelsblatt und Techniker Krankenkasse kürt bereits seit 2016 digitale Innovationstreiber:innen aus dem Gesundheitsbereich.