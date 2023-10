 Health-i Preisverleihung: „Alle hätten den ersten Preis bekommen können“

Die Preisträger:innen der Health-i Awards 2023 stehen fest: In Hamburg kürte die Jury die Top-3 aus weit mehr als 120 Bewerbungen. Was bei der Preisverleihung wichtig war.

Der Health-i Schnelleinstieg Was ist die Health-i Initiative? Seit 2016 bietet die Health-i Initiative der Techniker Krankenkasse und des Handelsblatts wegeisenden Projekten und klugen Köpfen eine starke Plattform und Community. Die Health-i Initiative bringt starke Ideen auf den Weg, fördert das Networking mit Experten/innen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesundheit und setzt frische Impulse. Die Zielgruppe? Junge Talente aus Gesundheit und Gesundheitswirtschaft. Im Jahr 2022 übernahm das Bundesministerium für Verkehr und Digitales die Schirmherrschaft für den Health-i Award. Hier erhalten Sie noch mehr Informationen! Wer sitzt in der Health-i Jury? Sie entscheiden über die Finalisten und die Sieger bei den Health-i Awards: Diese klugen Köpfe und die Ergebnisse aus dem Community-Voting bilden die Health-i Jury. Alle Jury-Mitglieder im Überblick Welche Bewerbungen haben eine Chance auf einen Health-i Award? Die Health-i Jury kürt ihre Finalist:innen im September. Aus mehr als 120 Bewerbungen haben sich in einem mehrstufigen Prozess in Zusammenarbeit mit dem wissenschaftlichen Partner von Health-i, der Universitätsmedizin Essen, zehn Start-ups herauskristallisiert. Miteingeflossen ist in die Jury-Sitzung auch das Ergebnis des Community-Votings, das im Vorfeld stattgefunden hat. Hier geht es zur Übersicht der bisherigen Health-i Preisträger:innen ! Welche Vorreiter im Gesundheitswesen wurden bisher ausgezeichnet? Digitale Innovationen Teil der medizinischen Versorgung werden lassen – dafür steht die Health-i Initiative von Techniker Krankenkasse und Handelsblatt. Seit 2016 fördert Health-i Vordenkerinnen und Vordenker der E-Health-Branche. Im Pandemiejahr 2020 wurden vier Pioneers der Gesundheitsbranche ausgezeichnet. Im Jahr 2021 fand wieder eine Auszeichnung in drei Preiskategorien („Junge Ideen“, „Start-ups“, „Unternehmen“) statt. Seit 2023 fokussiert sich Health-i allein auf Start-ups. Hier geht es zu den bisherigen Gewinnern und Rückblicken

Wo Bewegung und Veränderung einen Platz haben, entsteht immer etwas Neues. Logisch, dass sich im achten Jahr der Health-i Initiative eine ganze Menge getan hat. Denn der Gesundheitsmarkt ist in Bewegung. Und was für das große Ganze gilt, hat auch im Kleinen bei der Health-i Preisverleihung im Hamburger Digitalpavillon Hammerbrookly seine Gültigkeit behalten.

Innovationen auf und abseits der Bühne Digitalpavillon Hammerbrooklyn 1 von 9 Die Location der Health-i Award-Verleihung 2023: Der Pavillon stand ursprünglich auf der EXPO 2015 in Mailand, wurde dort abgebaut und in Hamburg nahe der Elbe wieder aufgebaut. Das Gebäude ist eines der smartesten weltweit und die Heimat einiger Start-ups sowie interaktive Event-Location über mehrere Ebenen. (Foto: Marc-Steffen Unger) Auf und neben der Bühne unterwegs 2 von 9 Moderator Flo Akinbiyi führte die Gäste im Digitalpavillon Hammerbrooklyn durch das interaktive Programm, bei dem der eine oder die andere auch plötzlich selbst vor dem Mikrofon stand. (Foto: Marc-Steffen Unger) Gruppenbild mit Jury 3 von 9 Vertreter:innen aller Top-10-Start-ups waren vor Ort und haben die Verkündung der Top-3 gespannt verfolgt. Auch ein Großteil der Jury ist zum Event nach Hamburg gekommen. Die Top-10-Bewerbungen des Jahres 2023 finden Sie hier. (Foto: Marc-Steffen Unger) Dritter Platz: Semanux 4 von 9 Den dritten Platz hat Semanux mit einer Anwendung erreicht, die es Menschen mit feinmotorischen Einschränkungen erlaubt, einen Computer zu bedienen - allein mit Hilfe einer handelsüblichen Webcam. Die Jury lobte die geringen technischen Hürden für den Einsatz der Lösung, die mehr Menschen eine Teilhabe an digitalen Inhalten ermöglicht. Zu den Top-10-Bewerbungen des Jahres 2023 geht es hier. (Foto: Marc-Steffen Unger) Zweiter Platz: Neo Q 5 von 9 Das Team der Neo Q GmbH landete mit seiner Lösung RadioReport auf dem zweiten Platz. Mit der Software wird die Arbeit von Radiolog:innen deutlich beschleunigt, weil sie Befunde nicht mehr diktieren müssen, sondern ihre Erkenntnisse direkt per Mausklick oder Tipp auf dem Tablet-Computer eingeben können. Außerdem liefert die Anwendung auf Knopfdruck einen Befund in leicht verständlicher Sprache ohne medizinische Fachbegriffe. Die Health-i Jury hob unter anderem diesen Beitrag zum Patient:innenwohl hervor. Im Bild: Prof. Dr. Alexander Huppertz (li.) und Dr. Daniel Lorenz von Neo Q. Zu den Top-10-Bewerbungen des Jahres 2023 geht es hier. (Foto: Marc-Steffen Unger) Erster Platz: cureVision 6 von 9 Das Start-up cureVision hat die Health-i Jury am meisten überzeugt. Das Gründungsteam erhielt die höchste Auszeichnung der Health-i Initiative für seine Lösung zur sekundenschnellen Dokumentation von chronischen Wunden. Soft- und Hardware hat das junge Unternehmen selbst entwickelt und als Gesamtpaket bereits erfolgreich an ausgewählten Gesundheitsstandorten in Deutschland zum Einsatz gebracht. Erste Anfragen aus dem Ausland gibt es seit wenigen Wochen ebenfalls. Herzlichen Glückwunsch! Im Bild v.l.: Johannes Ruopp, Kerstin von Diemar, Richard Fobo. Zu den Top-10-Bewerbungen des Jahres 2023 geht es hier. (Foto: Marc-Steffen Unger) Selfie mit Auszeichnung 7 von 9 Erstmals hat die Health-i Jury auch einen Sonderpreis International vergeben. Er ging an das Schweizer Unternehmen ONWARD Medical, das mittels Implantaten zur Neurostimulation bei querschnittsgelähmten Patient:innen dafür sorgt, dass sie wieder Teile ihres Körper bewegen können. Im Bild: Prof. Dr. Gregoire Courtine (li.) und Prof. Dr. MD Jocelyne Bloch, beide Co-Founder on ONWARD Medical. (Foto: Marc-Steffen Unger)

Erstmals in ihrer Geschichte hat sich die gemeinsame Health-i Initiative von Handelsblatt und Techniker Krankenkasse in diesem Jahr allein auf Start-ups fokussiert, die einen digitalen Beitrag zur Gesundheitsversorgung leisten. Und erstmals war Schluss mit einer klassischen Preisverleihung. Bühne, Stuhlreihen und steifes Award-Programm: passé. Stattdessen gab es drei Bühnen, drei Ebenen und natürlich drei Gewinner-Teams. Dazu: ein rund 250-köpfiges Publikum aus den verschiedenen Bereichen der Gesundheitswelt, das sich jederzeit frei um die verschiedenen Event-Plätze bewegen konnte.

Platz 1: cureVision aus München

Mittendrin: das Sieger-Team von cureVision aus München. Den Titel als bestes Gesundheits-Start-up 2023 holte das vor zwei Jahren gegründete Unternehmen mit seiner Lösung zur sekundenschnellen Dokumentation von chronischen Wunden. Soft- und Hardware hat das junge Team selbst entwickelt und als Gesamtpaket bereits erfolgreich an ausgewählten Gesundheitsstandorten in Deutschland zum Einsatz gebracht. „Wir verkürzen die Dokumentationsdauer von zwanzig auf zwei Minuten für eine Wunde“, sagt CEO Kerstin von Diemar. „Unsere KI-gestützte Bilderkennung liefert zudem in Kombination mit den Sensordaten unseres Endgeräts berührungslos objektive Ergebnisse, die sofort digital verfügbar sind.“ Erste Anfragen von potenziellen Kund:innen aus dem Ausland trafen während des Health-i Bewerbungsprozesses ein.

„Junge Unternehmen wie cureVision stehen bei ihrer Vermarktung noch ganz am Anfang. Um rasch Erfolge zu feiern, hilft es, die Sichtbarkeit in der eigenen Industrie zu erhöhen“, sagt Fabian von Trotha vom Wagniskapitalgeber DvH Ventures. „Und der Health-i Award leistet genau an diesem Punkt einen wichtigen Beitrag.“ Von Trotha war Teil der diesjährigen Health-i Jury und lobt die hohe Qualität der Lösungen, die die besten zehn vorgestellt haben: „Wir haben in den Pitches allesamt Gründer:innen mit einem hohen Energielevel gesehen, die für ihre Ideen brennen und deshalb interessant für Investor:innen sind.“

Platz 2: RadioReport aus Berlin

Ein Stück weiter im unternehmerischen Reifeprozess ist das Team von Neo Q mit seiner Lösung RadioReport, die den zweiten Platz beim Health-i Award belegt. Die Software der Berliner beschleunigt die Arbeit von Radiolog:innen deutlich, weil diese ihre Befunde nicht mehr diktieren müssen, sondern ihre Erkenntnisse direkt per Mausklick oder Tipp auf dem Tablet-Computer eingeben können. Außerdem liefert die Anwendung auf Knopfdruck einen Befund in leicht verständlicher Sprache – ohne medizinische Fachbegriffe. Die Health-i Jury hob unter anderem diesen Beitrag zum Patient:innenwohl hervor. „Wir haben RadioReport zwar von den Bedürfnissen der Ärzt:innen gedacht, die Patient:innen aber nicht vergessen“, sagt Radiologe Prof. Dr. Alexander Huppertz, Gründer und CEO von Neo Q. „Und als Patient möchte ich schnell verstehen, was oder ob ich etwas habe – und ob das schlimm ist.“

„An Beispielen wie RadioReport sehen wir, dass der Innovationsgrad bei Healthcare-Unternehmen hierzulande hoch ist“, sagt Jens Baas, Vorstandsvorsitzender der Techniker Krankenkasse und ebenfalls Teil der Health-i Jury. „Wir sehen aber auch, dass das Beharrungsvermögen des deutschen Gesundheitssystems beachtlich ist und sich neue Lösungen oder Workflows nur langsam etablieren.“ Die Health-i Initiative gibt ausgezeichneten Innovationen deshalb eine Plattform. Verdient hätte die Top-10 viel Aufmerksamkeit in jedem Fall, sagt Baas: „Uns hat als Jury sehr beeindruckt, wie professionell die jungen Unternehmen beim Health-i 2023 waren. Alle hätten den ersten Preis bekommen können.“

Platz 3: Semanux aus Stuttgart

Dazu zählt das drittplatzierte Start-up Semanux, das aus der langjährigen Forschungsarbeit des Gründungsteams erst in diesem Jahr ein Start-up machte. Die Semanux Access genannte Lösung hat sich der Teilhabe von motorisch eingeschränkten Menschen am digitalen Leben – beruflich sowie privat – verschrieben. Anhand des Kamerabildes einer handelsüblichen Webcam kann die Semanux-Software die Kopfrichtung und -neigung des Nutzenden erkennen und einen virtuellen Cursor auf dem Bildschirm zur Eingabe steuern. „Unser Ziel ist es, unabhängig von teurer Hardware zu sein, damit möglichst viele Menschen Semanux Access nutzen können“, sagt Gründer und Geschäftsführer Dr. Raphael Menges. Allein in Deutschland könnten Semanux-Angaben zufolge potenziell mehr als eine Million Menschen von der Software profitieren.

Wer sitzt in der Health-i Jury 2023? Dr. Jens Baas 1 von 13 Als Mitinitiator von Health-i und Vorstandsvorsitzender der Techniker Krankenkasse unterstützt der Humanmediziner das Health-i Board und ist Teil der Jury. (Foto: Techniker Krankenkasse) Michael Byczkowski 2 von 13 Als Global Vice President und Leiter des Industriebereichs Healthcare ist Michael Byczkowski bei dem Softwareunternehmen SAP SE tätig. Seit mehreren Jahren ist er zudem Teil der Health-i Jury. (Foto: PR) Verena Fink 3 von 13 Verena Fink ist Geschäftsführende Gesellschafterin der Woodpecker Finch GmbH aus Köln. Sie sitzt außerdem in der Health-i Jury. (Foto: PR) Celine Flores Willers 4 von 13 Flores Willers ist CEO und Gründerin von The People Branding Company. Außerdem zählt sie zu Deutschlands bekanntesten LinkedIn-Influencerinnen. 2023 ist die Mitglied des Health-i Boards und der Health-i Jury. (Foto: Mirjam Hagen) Charlotte Haunhorst 5 von 13 Als Head of Digital und Mitglieder der Chefredaktion des Handelsblatts ist Charlotte Haunhorst unter anderem verantwortlich für das Audience Development, Newsletter und Podcasts des Handelsblatts. Sie ist sowohl Teil des Health-i Boards als auch der Health-i Jury. Dr. Anne Latz 6 von 13 Anne Latz ist Medical Doctor und Founder von HELLO INSIDE, einem Start-up, das mit seinem Scientific-Self-Care-Ansatz unter anderem über die Messung des Blutzuckerspiegel die Lebensqualität von Menschen erhöhen möchte. (Foto: PR) Noah Leidinger 7 von 13 Noah Leidinger ist ist Product Lead und Podcast Host bei OMR und Portfolio-Manager bei OMR X, dem Start-up-Vertical von OMR. (Foto: PR)

Und darum geht es bei Health-i: Möglichst viele Menschen in Kontakt mit den Gesundheitslösungen von morgen zu bringen. Charlotte Haunhorst, Head of Digital und Mitglied der Chefredaktion des Handelsblatts: „Fast alle Bewerbungen in diesem Jahr hatten eine digitale Komponente und verknüpfen die digitale mit der realen Versorgung. Die Health-i Initiative ermöglicht unseren Siegern den Kontakt zu einem Netzwerk mit relevanten Größen im Gesundheitswesen, damit aus Ideen echter Mehrwert für Patient:innen wird.“ Dazu gehöre auch, über die Landesgrenze hinauszuschauen. „Mit unserem Sonderpreis International haben wir mit ONWARD Medical erstmalig ein Unternehmen aus dem Ausland ausgezeichnet, das echten Pioniergeist bewiesen hat“, sagt Haunhorst.

Erstmals vergeben: Sonderpreis International

ONWARD Medical verschafft Menschen mit bisher unheilbaren Rückenmarksverletzungen wieder mehr Bewegungsfreiheit. Über Implantate mit Verbindung zum Rückenmark oder über ein externes Gerät samt aufgeklebten Elektroden werden solche Partien des zentralen Nervenstrangs stimuliert, die nach einer Verletzung keine Verbindung mehr zum Gehirn hatten. Über eine Stimulations- und Kommunikationseinheit, die beispielsweise mit einem Smartphone gekoppelt sein kann, steuern Betroffene die elektrischen Impulse, die in das Rückenmark geleitet werden. Ehemals gelähmte Arme oder Beine sind dank dieser Neurostimulation wieder beweglich. Eine Zulassungsstudie brachte bereits erste Erfolge. Die Health-i Jury würdigte das Unternehmen als Beispiel für Innovation, die die Lebensqualität von Betroffenen erheblich steigern kann.