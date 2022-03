 Start-up-Beratung „SocialPizza“: Sozialversicherung & Co. schmackhaft machen

Die Vision allein genügt nicht für eine erfolgreiche Unternehmensgründung. Auch organisatorische Aspekte müssen bedacht werden. Um Gründer:innen dabei zu entlasten, hat die TK ein besonderes Angebot entwickelt.

Gründer:innen träumen oft von etwas Großem: die Welt zu einem besseren Ort machen und mit ihrer Innovation den ganzen großen Wurf zu landen. Die Idee sitzt, das Ziel ist klar vor Augen. Doch der Weg führt für Gründer:innen nicht an organisatorischen Aufgaben vorbei, zum Beispiel am Thema Sozialversicherung: Wie muss ich mich versichern? Wie versichere ich meine Angestellten? Wie funktioniert das mit den Sozialabgaben und was muss ich beachten, wenn ich zum Beispiel eine GmbH gründen will?

Damit diese Fragen Jungunternehmer:innen nicht den Wind aus den Segeln nehmen, hat die Techniker Krankenkasse (TK) das Konzept „SocialPizza“ entworfen. Start-ups bekommen darüber die Möglichkeit, alle Informationen rund um das Thema Gründung – vom Aufbau bis zum Wachstum eines Unternehmens – leicht verständlich nachzulesen. Darüber hinaus steht den Selbstständigen ein Expert:innenteam zur Verfügung, das schnell und unbürokratisch alle Fragen beantwortet, die zur Gründung dazugehören.

Fragenstellen so einfach wie Pizzabelegen

(Foto: Techniker Krankenkasse) Tammy Bieth von der Techniker Krankenkasse

Das Konzept bündelt alle zentralen Fragen zum Thema Start-up auf dem Portal in einer symbolischen Pizza. Die einzelnen Stücke des großen Ganzen repräsentieren die verschiedenen Etappen der Unternehmensgründung und -entwicklung. „Wir spielen bei ‚SocialPizza‘ bewusst mit dem Klischee, nach dem in Start-ups sehr oft Pizza bestellt wird, und machen so das Thema Sozialversicherung ,lecker'“, sagt Tammy Bieth aus dem TK-Team, das das Angebot betreut. „Pizza kann man ganz nach Geschmack belegen. Das alles trifft ebenfalls auf unser Serviceangebot zu, das so individuell ist wie die Fragen der Gründerinnen und Gründer.“

Das Angebot entstand vor allem aus der Erfahrung der TK heraus, dass viele Unternehmer:innen sich am Anfang ihres Gründer:innendaseins vordringlich um ihre Idee und ihr Geschäftsmodell kümmern. Die neue Rolle des Arbeitgebers machen sich nur Wenige sofort zu eigen. Dabei ist sie sehr wichtig, um perspektivisch solide wachsen zu können. „Deswegen möchten wir von Anfang an unsere Kundinnen und Kunden im Prozess unterstützen“, sagt Bieth.

Sowohl zum Start als auch im weiteren Wachstumsprozess steht das TK-Team Gründer:innen zur Seite. „Wir konnten mit unserer Arbeit schon einige sehr erfolgreiche Start-ups begleiten“, sagt Bieth. Eine solch enge Betreuung sei unter deutschen Krankenkassen einzigartig.