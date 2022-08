Analyse Könnte Amazon am europäischen Gesundheitsmarkt starten?

Amazon hat angekündigt, einen Anbieter für virtuelle und stationäre Arztbehandlungen zu kaufen. Noch liegt der Fall der US-Kartellbehörde vor, er sorgt weltweit aber für Aufregung.

Das Unternehmen sorgt mit seiner Ankündigung für Aufregung in der Gesundheitsbranche. (Foto: AP) Amazon

Düsseldorf Amazon scheint es mit einer Expansion in den Gesundheitssektor ernst zu sein. Der Onlinehändler will für 3,9 Milliarden US-Dollar One Medical kaufen, einen Anbieter von Telemedizin und Hausarztpraxen. Genehmigen die US-Behörden und Investoren des Start-ups die Übernahme, ist sie die drittgrößte in der Geschichte des Tech-Riesen. Branchenmitglieder sind bereits alarmiert.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen