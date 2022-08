Apotheken-Markt Lieferdienste bekommen Gegenwind

Online-Plattformen werben mit angeschlossenen Lieferdiensten um Vorort-Apotheken. Anbietern drohen Gerichtsverfahren. Klagen kommen von der Apothekerkammer Nordrhein und der Wettbewerbszentrale.

Lieferdienste holen bei den Apotheken immer häufiger Medikamente für Verbraucher ab. (Foto: imago images / Future Image) Medikamente per App

Es kann trubelig werden in der Ahorn-Apotheke im Kölner Stadtteil Sülz. Sechs bis sieben Mal am Tag steht ein Fahrradkurier des Schnelllieferdienstes First A in der Tür. Jeden Mittag holt ein Fahrer fertig gepackte Bestellungen ab, die über DocMorris und Shop Apotheke hereinkamen. Und die apothekeneigenen Fahrer sind fleißig unterwegs, wenn Kunden bei Gesund.de ordern. Die Präsenz auf so vielen Plattformen hat System: „Das bequeme Bestellen von zu Hause wird sich auch in unserer Branche durchsetzen“, sagt Wolfgang Wirtz, Inhaber der alteingesessenen Apotheke. „Ich will online lieber mitmischen, als irgendwann Kunden zu verlieren.“

