Apothera Wie das Start-up DocMorris & Co. herausfordert

Apothera baut eine neue Versandapotheke für verschreibungspflichtige Medikamente auf – und erhofft sich Anschub vom Start des E-Rezepts.

Das Team von Apothera. (Foto: Unternehmen) David Schmidt, Christian-Alexander Vry, Ralf Däinghaus, Daniel Lewinski (v.l.)

Der 1. September hat Symbolcharakter für das Start-up Apothera. Passend zum sogenannten Rollout des E-Rezepts startet das Unternehmen, das seinen Hauptsitz in der Schweiz hat, heute seine App Mya. Die komme einer „Revolution der Arzneimittelabgabe“ gleich, verspricht DocMorris-Gründer Ralf Däinghaus, der das Start-up als Berater unterstützt. Mya ist eine Bestell-App für rezeptpflichtige Medikamente. In dem Segment setzen Apotheken in Deutschland mehr als 40 Milliarden Euro jährlich um. Erklärtes Ziel von Apothera ist es, hier mit einem eigenen Versandhandel schon im kommenden Jahr Marktführer zu sein.

