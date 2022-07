App auf Rezept Ärzte werden bei DiGA noch schlecht eingebunden

Branchenmitglieder schätzen, dass das Potenzial einer DiGA so noch nicht ausgeschöpft wird. Frankreich zeigt sich hingegen offener für eine enge Verzahnung von Ärzten und Technologie.

Deutschland und Frankreich gehen unterschiedlich mit den Apps auf Rezept um. (Foto: Imago/Westend61) Digitale Gesundheitsanwendung

Düsseldorf Alexander Braden ist aufgeregt. In dieser Woche hat er beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) seinen ersten Antrag gestellt. Er ist Gründer von Elona Health und möchte, dass seine Gesundheits-App für Depressionen als digitale Gesundheitsanwendung (DiGA) zugelassen wird. Durch die Zertifizierung würden die Kosten für die App ein Jahr von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen werden. Das Besondere an elona therapy ist laut Braden: „Psychotherapeuten können die Stimmung ihrer Patient:innen einsehen und die Inhalte in der Anwendung basierend auf dem Therapiefortschritt anpassen.“

