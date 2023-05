Apps Rufen Patienten lieber an als Arzttermine online zu buchen?

Arzttermine online zu buchen, geht schneller und ist bequemer. Trotzdem vereinbart die Mehrheit ihre Arztbesuche telefonisch – oder kennt die entsprechenden Apps nicht.

Mehr als die Hälfte der Menschen vereinbart ihre Arzttermine trotz App-Angebote lieber telefonisch. (Foto: IMAGO/Westend61) Arzttermin

Düsseldorf Start-ups haben das Geschäft mit Arztterminen für sich entdeckt. Termine über eine App oder Webseite zu buchen, erspart Patienten Telefon-Warteschleifen. Sie sind auch nicht mehr an die Sprechstunden einer Praxis gebunden. Über die Plattformen von Doctolib, Jameda und Co. finden sie Ärzte in ihrer Umgebung, sehen Patientenbewertungen und können jederzeit eine Behandlung vereinbaren.

