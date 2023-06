Arzneimittel Tauschbörse für Medikamente soll bei Lieferengpässen helfen

Mit einer Tauschbörse für Medikamente hilft Stephan Just Apotheken bei der Arzneimittelbeschaffung und gewinnt nebenbei Neukunden für seine eigene Firma.

Über eine Tauschbörse können Apotheker sich gegenseitig aushelfen. (Foto: dpa) Medikamente

Personalengpässe und ein höherer Arbeitsaufwand durch Lieferengpässe – das sind die großen Themen, die Apotheken am heutigen Mittwoch bundesweit zum Streik bewogen haben. Die Unzufriedenheit mit der Gesundheitspolitik der Bundesregierung ist groß, mit Protestzügen und Kundgebungen im gesamten Bundesgebiet machen die Apothekerinnen und Apotheker ihrem Unmut Luft.

Während die Ampelkoalition die Arzneimittelengpässe mit dem sogenannten Lieferengpassgesetz entschärfen will, hat sich Unternehmer Stephan Just eine pragmatische Lösung überlegt: Eine digitale Medikamententauschbörse soll Apotheken helfen, sich fehlende Medikamente zu beschaffen. Wer hat welches Arzneimittel am Lager? Das lässt sich über die Börse schnell digital erfragen.

Online-Tauschbörse für Medikamente ist kostenfrei

