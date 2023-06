Asklepios-Kliniken Einsatz von autonomen Laborrobotern ausgebaut

Laborroboter werden bereits in mehreren Asklepios-Kliniken eingesetzt, um Blutproben und Analysen durchzuführen. Sie sollen vor allem dem Fachkräftemangel entgegenwirken.

Während der Einsatz von Robotern in vielen Industrieunternehmen in Deutschland schon längst Realität ist, ist das für die Kliniklabore noch neu. (Foto: DPA) Laborroboter in der Asklepios-Klinik Bad Oldesloe

Köln Seit eineinhalb Jahren sind Robbi und Tobbi im Labor der Asklepios-Klinik Bad Oldesloe als autonome Roboter im Einsatz. Sie befüllen Laborsysteme mit Blutproben von Patienten und lassen Analysen durchführen. Die bisherige Bilanz ist so positiv, dass der private Krankenhauskonzern Asklepios inzwischen ein vergleichbares System in seiner Nordseeklinik auf Sylt installiert hat und weitere in Hamburg und Süddeutschland ans Laufen bringen will.

