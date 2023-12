Avateramedical Wird das Medizinrobotik-Start-up gerettet?

Das Medizinrobotik-Start-up Avateramedical ist insolvent. Am Dienstag fand die Gläubigerversammlung statt – offenbar deutet sich eine Lösung an.

Das Medizinrobotik-Start-up Avateramedical ist insolvent. (Foto: avateramedical) Roboter in der Medizin

Köln Sie habe schon viele skurrile Verfahren erlebt, sagte Insolvenzverwalterin Julia Kappel-Gnirs gegenüber Handelsblatt Inside. Aber das Verfahren um Avateramedical sei von einer Dynamik des Ein- und Ausstiegs von Kaufinteressenten geprägt, die ihresgleichen suche. Im Frühjahr hatte das Unternehmen Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet.

Avateramedical entwickelt ein System für die robotergestützte minimalinvasive Chirurgie. Ex-Continental-Chef Hubertus von Grünberg und Jens-Uwe Stolzenburg, Direktor der Urologischen Klinik am Universitätsklinikum Leipzig, gründeten das Unternehmen 2011. In der Folgezeit kamen Investoren hinzu. So investierte etwa der Unternehmer Lars Windhorst mit seiner Tennor Holding mindestens 250 Millionen Euro in das Start-up.