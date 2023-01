Barmer Telearzt verschreibt E-Rezept

Über die Teledoktor-App können Barmer-Versicherte ein E-Rezept für ein verschreibungspflichtiges Medikament erhalten.

Köln In einem Rundschreiben an die Versicherten warb die Barmer vor einiger Zeit für einen digitalen Service – ihre sogenannte Teledoktor-App. Für manche Versicherte ist die App enttäuschend, die Bewertungen in den Appstores von Google und Apple sind durchwachsen.

Tatsächlich grenzt sich die zweitgrößte deutsche Krankenkasse mit der Teledoktor-App aber von den anderen großen Krankenkassen ab. Denn mit der App können Barmer-Versicherte E-Rezepte erhalten und sie in der Apotheke vor Ort einlösen. Die AOK-Gemeinschaft mit ihren elf Ortskrankenkassen und die Techniker Krankenkasse (TK) machen ihren Versicherten derzeit kein solches App-Angebot.

