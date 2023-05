Bearcover Pflegeroboter rollt in die „Höhle der Löwen“

Mit einem mobilen Roboter samt Radarsensor will das Start-up Bearcover Pflegekräfte entlasten. Der Vertrieb ist anspruchsvoll – der Auftritt im Fernsehen soll nun helfen.

Die Bearcover-Gründer (v.l.) Ben Duffy, Fernando German Torales Chorne und Daniel Flynn in der Fernsehshow „Die Höhle der Löwen“. (Foto: RTL / Bernd-Michael Maurer) Werben um Investoren

Köln Der Kontrolleur hat kompakte Maße: 90 Zentimeter hoch, 35 Zentimeter breit und acht Kilogramm schwer ist der Roboter „Oscar“. Seine Aufgabe: Eine ganze Nachtschicht lang rollt er über die Flure von Alten- und Pflegeheimen – und alarmiert die Pflegekräfte, sobald er in den Zimmern ungewöhnliche Bewegungen wahrnimmt. Jetzt steht der kleine Roboter vor einem großen Auftritt: Gemeinsam mit dem Gründertrio Ben Duffy, Fernando German Torales Chorne und Daniel Flynn ist er an diesem Montagabend in der TV-Show „Die Höhle der Löwen“ zu sehen.

