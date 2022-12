Beschwerde Bundeskartellamt befasst sich mit Konnektoren

Das Bundeskartellamt hat kein Verfahren eingeleitet, aber die Gematik, Kassenärztliche Bundesvereinigung und CompuGroup Medical zum Thema Konnektoren befragt.

Das Bundeskartellamt hat sich mit der Frage eines unzureichenden Wettbewerbs bei den Konnektoren und der Entscheidung zum Austausch der Geräte befasst. (Foto: dpa) Konnektoren

Berlin Das Bundeskartellamt hat eine Beschwerde zu den Konnektoren erhalten. Die Beschwerde und Auszüge der Antwort der Wettbewerbsbehörde liegen Handelsblatt Inside exklusiv vor. In einer E-Mail an die Behörde vom 17. Oktober heißt es: „Bei der Umsetzung der gesetzlich verpflichtend eingeführten Komponenten der Telematikinfrastruktur der Gematik gibt es offensichtlich keinen Wettbewerb.“ Konnektoren sind die zentralen Geräte der Telematikinfrastruktur (TI). Die speziellen Router bieten die technische Voraussetzung für die Anbindung an das Gesundheitsdatennetz.

Arztpraxen und andere medizinische Einrichtungen sind verpflichtet, sich an die TI anzubinden. Die Heilberufler erhalten die Kosten für den Netzzugang aus Mitteln der gesetzlichen Krankenkassen erstattet.

