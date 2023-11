Biotech-Start-up HeartBeat.bio erforscht Herzmedikamente

Das Start-up HeartBeat.bio ist eine Ausgründung des Wiener Institute of Molecular Biotechnology und bietet eine Technologie zur Erforschung von Therapien gegen Herzerkrankungen.

Der Geschäftsführer von HeartBeat.bio, Michael Krebs. (Foto: Unternehmen) HeartBeat.bio

München Ein Forschungsansatz in der Medikamentenforschung von Herzerkrankungen ist die Arbeit mit sogenannten Organoiden. Am Wiener Institute of Molecular Biotechnology haben Sasha Mendjan und Pablo Hofbauer eine Organoid-Technologie entwickelt und daraus 2021 das Unternehmen HeartBeat.bio mitgegründet. Die Plattform soll bei der Wirkstoffentwicklung für Herzkrankheiten unterstützen. Nun erhält das Start-up eine Finanzierung über 4,5 Millionen Euro.

Start-up will Krankheitsmodelle mit Organoiden erstellen

