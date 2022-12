Brexit Hohe Hürden für Exporte in Großbritannien

Der Brexit erschwert den Export von Medizinprodukten nach Großbritannien. Noch gibt es Übergangsregelungen – doch Branchenvertreter warnen vor Versorgungsengpässen.

Der Ausstieg des Vereinigten Königreichs aus der EU-Wirtschaftsunion hat für neue bürokratische Anforderungen gesorgt. (Foto: imago images / snapshot) Brexit

Köln Die Nachricht ließ Medizintechnik-Hersteller in der Europäischen Union zunächst aufatmen: Im Oktober hat die britische Regulierungsbehörde für Medizinprodukte (MHRA) entschieden, die Übergangsregelung für den Export ins Vereinigte Königreich um zwölf Monate zu verlängern. Das in der EU übliche CE-Kennzeichen wird damit in Großbritannien nun bis zum 30. Juni 2024 anerkannt. Eigentlich wollte das Land nach dem Brexit schon bis Mitte 2023 eine eigenständige Regulierung entwickeln.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen