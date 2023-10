Chronische Wunden Start-up setzt auf KI-Lösungen in der Wundversorgung

Chronische Wunden werden Experten zufolge in Deutschland zunehmen. Das Start-up cureVision setzt zur Wundanalyse auf eine eigene Software, die auf Künstlicher Intelligenz basiert.

In einer alternden Gesellschaft sei die Zunahme von chronischen Wunden Experten nach erwartbar. (Foto: imago images/allOver-MEV) Chronische Wunden

München In Deutschland leiden mehr als eine Million Menschen an chronischen Wunden, Tendenz steigend. Denn die Ursache einer chronischen Wunde ist in den meisten Fällen eine primäre Erkrankung wie Diabetes Typ 2 oder Adipositas. Das Risiko für die Entstehung einer chronischen Wunde steigt zudem mit erhöhtem Alter.

In einer alternden Gesellschaft sei eine Zunahme dementsprechend erwartbar, sagte der Chirurg Stefan Riedl im Gespräch mit Handelsblatt Inside. Dabei unterscheidet man zwischen Wunden, die von Anfang an chronisch sind, wie beispielsweise das Druckgeschwür „Dekubitus“, oder jenen Akutwunden, die sich erst zu einer chronischen Wunde entwickeln.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen