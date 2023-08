Clinomic Intensivmediziner sammeln 16 Millionen Euro ein

Mit einem selbst entwickelten Medizingerät wollen drei Intensivmediziner die Patientenversorgung verbessern. Private Investoren glauben an die Geschäftsidee der Gründer.

(Foto: Unternehmen) Die beiden Clinomic-Gründer Arne Peine (links), Lukas Martin (rechts) und der neue CEO Georg Griesemann (Mitte)

Köln Nirgendwo im Krankenhaus fallen so viele Live-Daten an wie auf der Intensivstation. Hier werden Menschen in oft lebensbedrohlichen Zuständen versorgt. Umso wichtiger ist es, dass die verschiedenen Werte des Patienten, wie die Herzfrequenz, die Sauerstoffsättigung im Blut oder das Atemvolumen, übersichtlich dargestellt werden.

Doch genau das ist oft noch nicht der Fall, stellten die beiden Mediziner Lukas Martin und Arne Peine nach ihrem Studium auf der Intensivstation fest. „Ein großer Teil der Behandlung erfolgt heute noch mit Stift und Papier“, sagt Peine.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen