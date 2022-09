Corona-Langzeitfolgen Datensammeln im Kampf gegen Long Covid

Long-Covid-Patienten kann oft nicht geholfen werden, weil das Krankheitsbild wenig erforscht ist. Mit digitalen Methoden wollen Wissenschaftler und Unternehmen neue Erkenntnisse gewinnen.

Den Patienten kann oft nur schwer geholfen werden. (Foto: dpa) Long Covid

Der Tweet sorgte für Furore: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach warnte in der vergangenen Woche mit Verweis auf eine US-Studie, dass im Herbst bei vielen jungen Menschen Entzündungen im Gehirn infolge einer Corona-Infektion auftreten könnten.

Einige Experten stimmten Lauterbach zu, andere warfen ihm Spekulation vor. Die Reaktionen zeigten: In Bezug auf Long Covid gibt es auch in der Fachwelt noch wenig gesicherte Erkenntnisse. Dabei leiden allein in Deutschland etwa eine halbe Million Menschen an Langzeitfolgen von Covid-19. Häufiges Symptom ist eine chronische Erschöpfung, die sogenannte Fatigue.

