Cure Medikamenten-Lieferdienst sammelt 15 Millionen Euro ein

Mit dem Investment möchte das Unternehmen in weitere Städte expandieren und Videosprechstunden auf der Plattform etablieren. Die Konkurrenten sind bereits stärker in deutschen Städten vertreten.

Die Gründer von Cure. (Foto: Unternehmen) Manuel Aberle und Ali El-Ali

Düsseldorf Das Start-up Cure will zeitnah in 15 Städte und nach Frankreich expandieren. Dafür haben die Berliner eine Finanzierungsrunde der Serie A in Höhe von 15 Millionen Euro abgeschlossen, wie Handelsblatt Inside vorab erfuhr. Beteiligte Investoren sind zum Beispiel Breega aus Paris, Craft Ventures und Abstract Ventures aus San Francisco.

