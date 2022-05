Debatte Ärztetag stimmt für Opt-Out bei elektronischer Patientenakte

Die deutsche Ärzteschaft stimmte auf ihrer alljährlichen Versammlung, dem Deutschen Ärztetag, dafür, dass jeder Patient ohne sein Zutun eine elektronische Patientenakte erhalten soll.

Die Anwesenden verhandelten auch die elektronische Patientenakte. (Foto: dpa) Der 126. Deutscher Ärztetag

Berlin Der 126. Deutsche Ärztetag hat sich für die Nutzung der elektronischen Patientenakte (ePA) ausgesprochen. Die ePA solle „eine bedeutsame Rolle in der Patientenversorgung spielen“, heißt es in einem Antrag, den die Hauptversammlung der Bundesärztekammer am Freitag annahm. Die Ärzteschaft stimmte mit dem Antrag auch für ein sogenanntes Opt-Out-Verfahren.

