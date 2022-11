Debatte BMG-Digitalchefin nennt Datenschutz größte Herausforderung

Susanne Ozegowski spricht sich für einen einfacheren Zugang zur elektronischen Patientenakte aus. Dafür sollte es möglich sein, das Datenschutzniveau mit Zustimmung der Nutzer abzusenken.

Datenschutz

Berlin Die Leiterin der Digitalisierungsabteilung im Bundesgesundheitsministerium, Susanne Ozegowski, kritisiert den in Deutschland geltenden Datenschutz. Auf die Frage, was die größte Herausforderung bei der Digitalisierung sei, sagte Ozegowski in einem Interview: „Die größte Herausforderung ist tatsächlich, dass wir ein sehr, sehr hohes Datenschutzniveau in Deutschland haben, was grundsätzlich richtig ist.“

Es bräuchte laut Ozegowski aber auch eine Abwägung: „Wann verliere ich durch zu hohen Datenschutz so viel, dass es eigentlich nicht mehr verhältnismäßig ist?“. Das Interview führte der YouTube-Wissenschaftskanal Breaking Lab, der mehr als eine halbe Million Abonnenten hat.

