Debatte um hohe Kosten Gematik sieht keine Alternative zu Konnektor-Tausch

Der Produktionsleiter der Gematik Florian Hartge erklärt im Gespräch, bei einer Software-Verlängerung für die in den Konnektoren gespeicherten Zertifikate würden doppelte Kosten entstehen.

Die Diskussion um den Austausch der Boxen hält an. (Foto: imago images/ingimage) Konnektoren

Berlin Die Diskussion darüber, ob 130.000 Konnektoren in Deutschland ausgetauscht werden müssen, hält an. Die umstrittene Entscheidung trafen die Gesellschafter der Gematik einstimmig bereits am 28. Februar. Durch den Austausch entstehen den Krankenkassen Kosten in Höhe von 400 Millionen Euro.

