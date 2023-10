Deutsches Krebsforschungszentrum Lauterbach unterstützt Genomforschung

Im Rahmen seines Besuchs am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg sprach Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) über die Kraft von Künstlicher Intelligenz bei der Genomsequenzierung.

Mit dem Gesundheitsdatennutzungsgesetz (GDNG) will Lauterbach die Nutzung medizinischer Daten für die Forschung und die Versorgung vorantreiben. (Foto: dpa) Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach

Köln Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) wird sich bei der nächsten Bundestagswahl an seiner Digitalpolitik messen lassen müssen. Bei seinem Besuch des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) in Heidelberg machte er am Dienstag gleich zweimal deutlich, dass sich das Rennen um den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Medizin in den nächsten zwei Jahren entscheiden wird. Neben dem DKFZ besuchte Lauterbach auch das ebenfalls in Heidelberg gelegene Europäische Laboratorium für Molekularbiologie (EMBL).

