DiGA bei Endometriose App des Start-ups Endo Health hilft Patientinnen

Die Endo-App des Chemnitzer Start-ups Endo Health unterstützt Endometriose-Patientinnen beim Selbstmanagement und ist eine Begleitung zur Therapie.

Die Gründerin von Endo Health Nadine Rohloff. (Foto: Unternehmen) Endo Health

München Starke Regelschmerzen, Schmerzen beim Wasserlassen oder auch azyklische Unterbauchschmerzen gehören zur Beschwerdenliste von Patientinnen mit Endometriose. Dabei handelt es sich um eine Unterleibserkrankung, bei der Gewebe, das der Gebärmutterschleimhaut ähnelt, außerhalb der Gebärmutterhöhle wächst. Rund eine von zehn Frauen ist in Deutschland an Endometriose erkrankt. Die Lebenszeitprävalenz, also die Häufigkeit der Personen, die im Laufe ihres Lebens daran erkranken, liegt bei elf Prozent. Zum Vergleich: Diabetes melllitus Typ 2 erreicht, je nach Studienergebnis, circa elf Prozent bei Frauen und zwölf Prozent bei Männern.

