Digitale Identität Wo stehen Krankenkassen bei Gesundheits-ID?

Gematik-Chef Markus Leyck Dieken kündigte auf einer Veranstaltung an, dass die Gesundheits-ID der Barmer Ersatzkasse in wenigen Tagen zugelassen wird.

Digitale Identitäten können auch in der Apotheke nützlich sein. (Foto: dpa) E-Rezept

Düsseldorf „Bedauerlich“ nannte Gematik-Chef Markus Leyck Dieken auf einer Veranstaltung am vergangenen Donnerstag die Tatsache, dass noch keine elektronische Gesundheitsidentität zugelassen sei. Damit sollen sich Versicherte im digitalen Gesundheitswesen ausweisen können – etwa bei der elektronischen Patientenakte oder beim elektronischen Rezept.

Bereits im vergangenen Jahr habe er an dieser Stelle das Konzept der digitalen Identität für das Gesundheitswesen vorgestellt, sagte Leyck Dieken in seinem Vortrag. Doch schon im nächsten Satz verbreitete er Optimismus und kündigte die ersten digitalen Gesundheitsidentitäten an. Die Barmer Ersatzkasse werde „in wenigen Tagen“ die erste Zulassung erhalten, so der Gematik-Chef.

