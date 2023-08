Digitale Psychiatrie Recovery Cat kooperiert mit Berliner Kliniken

Charité-Forscher wollen die Behandlung von psychisch Erkrankten verbessern und haben mit ihrem Start-up jetzt den ersten Klinikkunden gewonnen.

Das Start-up hat eine Art digitales Tagebuch entwickelt, damit Patienten ihren Krankheitsverlauf sowie die Wirkungen von Medikamenten in einer App dokumentieren können. Die Gründer im Team sind Alissa Rohrbach (1. von links), Jakob Kaminski (4. von links) und Andreas Pittrich (5. von links). Recovery Cat

Köln Schluss mit dem „Drehtür-Effekt“ – daran arbeitet das Berliner Start-up Recovery Cat. Patienten mit schweren psychischen Erkrankungen wie Schizophrenie oder einer bipolaren Störung werden in der Klinik behandelt, nach der Besserung in eine ambulante Betreuung entlassen – und gleiten in dieser Nachsorgephase häufig wieder in schwerere Erkrankungsphasen ab, die erneute Klinikaufenthalte nötig machen.

