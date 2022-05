Digitale Zahntherapie Straumann investiert in Zahnschienen-Segment

Zahnarztzulieferer Straumann kauft das Berliner Zahnschienen-Start-up Plus Dental. Insbesondere auf den europäischen Markt hat es Straumann abgesehen.

Das Unternehmen bietet transparente Zahnschienen an. (Foto: dpa) Plus Dental

Köln Der Schweizer Zahnarztzulieferer Straumann kauft das deutsche Zahnschienen-Start-up Plus Dental für 131 Millionen Euro (rund 135 Millionen Schweizer Franken). Damit geht bereits der zweite deutsche Anbieter für transparente Zahnschienen (sogenannte Aligner) in den Besitz von Straumann über. Im Jahr 2020 übernahm der Medizintechnikhersteller Mehrheitsanteile an dem Berliner Unternehmen Dr. Smile.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen