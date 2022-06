Digitaler Gesundheitsmarkt Investoren legen neue Fonds auf – trotz Krise

Deutsche Risikokapitalgeber der Gesundheitssparte wollen in diesem Jahr ebenso viel Geld ausgeben wie im Jahr 2021. Manchen Start-ups dürfte trotzdem das Geld ausgehen.

Die Anleger planen genauso viel Geld zu investieren wie im Jahr 2021. (Foto: dpa) Start-ups können mit Investitionen rechnen

Die Zeiten des lockeren Geldes für Tech-Start-ups sind vorbei. Übertrafen sich die Kapitalgeber in den letzten Jahren mit immer höheren Investments, sorgen Inflation, höhere Zinsen und geopolitische Spannungen für Abkühlung.

Zahlen liefert das Analysehaus Pitchbook: In den ersten drei Monaten des Jahres sind die globalen Investitionen in Tech-Start-ups im Vergleich zum Vorquartal um 26 Prozent zurückgegangen, von 10,3 Milliarden US-Dollar auf 8 Milliarden US-Dollar. Auch erste deutsche Digital-Health-Start-ups verlieren Geldgeber und müssen ihren Betrieb einstellen. Dennoch sehen Investoren den Gesundheitsmarkt als robust an und legen neue Fonds auf.

