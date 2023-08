Digitalisierung im Gesundheitswesen Wie viele Ärzte in Hamburg können ein elektronisches Rezept ausstellen?

Hamburg ist die erste Modellregion für digitale Gesundheit. Wie klappt dort der Roll-out des E-Rezepts?

Patienten können ihr E-Rezept unter anderem mit ihrer elektronischen Gesundheitskarte einlösen. (Foto: dpa) Elektronische Gesundheitskarte

Köln Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat gestern für das elektronische Rezept (E-Rezept) geworben. Gemeinsam mit einem Patienten besuchte er eine kardiologische Gemeinschaftspraxis in Berlin-Charlottenburg. Das dort ausgestellte E-Rezept wurde anschließend in einer Berliner Apotheke eingelöst. Patienten können ihr E-Rezept auf drei Wegen in der Apotheke einlösen: per Gematik-App, als Ausdruck mit Token oder mit ihrer elektronischen Gesundheitskarte (eGK). Das Einlösen über die Versichertenkarte ist allerdings erst seit Juli möglich.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen