Diskussionspapier Krankenhausreform würde Telemedizin stärken

Das von Karl Lauterbach (SPD) vorgelegte Konzeptpapier einer Krankenhausreform sieht Strukturveränderungen in Krankenhäusern vor. Telekonsile sollen die Regel werden.

In einem Konzeptpapier hat das Bundesgesundheitsministerium in der eine Reform der Krankenhausvergütung vorgelegt. (Foto: IMAGO/Chris Emil Janßen) Gesundheitsminister Karl Lauterbach

Köln Eine ärztliche Zweitmeinung kann Leben retten. Gerade wenn unerfahrene Kollegen Patienten mit komplexen Erkrankungen behandeln, ist der Rat eines erfahrenen Arztes hilfreich. In diesem Zusammenhang könnte die Telemedizin in Krankenhäusern in den nächsten Jahren entscheidend gestärkt werden.

Denn in der sogenannten „grundlegenden Reform der Krankenhausversorgung“, die eine von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zusammengerufene Regierungskommission vorgelegt hat, soll die Telemedizin zur „zwingend notwendigen Strukturvoraussetzung“ für fast alle Krankenhäuser werden. Telemediziner jubeln – aber ob es wirklich so kommt, wie im Arbeitspapier vorgeschlagen, ist vollkommen offen.

