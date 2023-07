DSVGO So wollen Start-ups die Nutzung medizinischer Daten vereinfachen

Medizinische Daten von Patienten können bislang kaum für Wissenschaft und Forschung genutzt werden. Tech-Firmen entwickeln Lösungen, die mit der Datenschutz-Grundverordnung konform sein sollen.

Pharmafirmen und Wissenschaftler benötigen Gesundheitsdaten, um Produkte zu testen oder KI-Modelle zu trainieren. Datenschutz

Köln Ob Röntgen, CT oder MRT: Mehr als 80.000 Untersuchungen finden an der Klinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie in Lüdenscheid jährlich statt. Die Bilddaten helfen bei der Behandlung der Patienten – und verschwinden dann im Archiv. „Wir haben hier einen riesigen Datenpool, der wissenschaftlich nicht genutzt werden kann“, sagt Klinikdirektor Heiko Alfke. Ein Pilotprojekt könnte das ändern: Das Klinikum Lüdenscheid will in den kommenden Wochen der erste Partner des Start-ups Datonomy Health werden.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen