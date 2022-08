E-Rezept per Mail Schleswig-Holstein war in erster Testphase Vorreiter

Ein Grund für die hohe Zahl der digitalen Rezepte ist ein IT-Hersteller, der es Ärzten ermöglicht, den E-Rezept-Code aus der Software heraus per E-Mail und SMS zu versenden.

Die meisten elektronischen Rezepte werden derzeit noch als Barcode ausgedruckt. (Foto: obs) E-Rezept

Berlin Die mit Abstand meisten elektronischen Rezepte haben bundesweit Ärztinnen und Ärzte in der ersten Testphase in Schleswig-Holstein verordnet. „Wir schätzen, dass die Hälfte der 30.000 E-Rezepte bei uns ausgestellt wurde“, sagte die Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH) Monika Schliffke zu Handelsblatt Inside. Ab dem 1. September werden Schleswig-Holstein wie auch Westfalen-Lippe Pilotregionen für die flächendeckende Einführung des E-Rezepts. Mehr als 300 Arztpraxen erstellen laut der KVSH aktuell E-Rezepte in Schleswig-Holstein.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen