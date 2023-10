E-Rezept Probleme bei Pflegeheim-Versorgung

Laut Pflegestatistik 2023 gibt es in Deutschland rund 900.000 Pflegeplätze, viele der dort untergebrachten Patienten nehmen regelmäßig Medikamente ein – nicht ohne Risiko.

Einige Arzneimittel für Pflegeheime werden verblistert, also von einer Apotheke oder einem beauftragten Dienstleister portioniert und in einen Schlauch oder Beutel verpackt. (Foto: dpa) Arzneimittel

Düsseldorf Geht in der Apotheke ein Medikament an einen Kunden, ist es beim elektronischen Rezept obligatorisch, dass der Krankenkasse übermittelt wird, aus welcher Charge das Medikament stammt. Die Chargenbezeichnung landet, für die Krankenkassen einsehbar, automatisch im Abrechnungsdatensatz – nachdem der Apotheker einen Code auf der Verpackung des Medikaments gescannt hat. Das Problem ist nur: Das geht nicht in allen Fällen.

Zum Beispiel in der Heimversorgung. Manche Apotheken beauftragen Dienstleister, die Arzneimittel zu verblistern. Beim Verblistern werden die Medikamente für einen Patienten wöchentlich portioniert in durchsichtige Verpackungen abgepackt.

