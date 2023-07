E-Rezept Wie bekannt ist das Einlösen über die Gesundheitskarte?

Seit Juli können Patienten ein E-Rezept über die elektronische Gesundheitskarte in der Apotheke einlösen. Eine Umfrage zeigt: Viele wissen noch nichts davon.

Die Einlösung eines E-Rezepts via elektronische Gesundheitskarte (eGK) soll künftig der am häufigsten genutzte Weg werden. (Foto: dpa) Neuer Einlöseweg für E-Rezepte

Frankfurt Um das elektronische Rezept (E-Rezept) einzulösen, können Versicherte ihre elektronische Gesundheitskarte lediglich in ein Lesegerät in der Apotheke einstecken; eine Geheimzahl wird nicht benötigt. Bis Ende Juli sollen laut Bundesgesundheitsministerium 80 Prozent der Apotheken diesen neuen Weg per Karte anbieten.

